Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), site de Dorigny (Unithèque, salle de conférence 511)

Lausanne, 23-25 septembre 2019

Lundi 23 septembre 2019

8h45–9h00 Accueil par DAVE LÜTHI, Doyen de la Faculté des lettres

9h00–9h20 Introduction par Nathalie Rousseau & Brigitte Maire

Les textes hippocratiques et leur destinée

9h20–10h00 Jacques Jouanna (Paris)

« D’Hippocrate à Lucien en passant par les glossateurs : sur le sens et l’emploi de ἴκταρ à la lumière d’une triple rédaction parallèle dans Maladies des femmes II, c. 174 et c. 174 bis, et Nature de la femme, c. 12 »

10h00–10h40 Florence Bourbon (Paris)

« Traces de réécriture dans les recettes pharmaceutiques du traité hippocratique Maladies des femmes I »

11h10–11h50 Tommaso Raiola & Amneris Roselli (Napoli)

«Pratica medica e scrittura di testi. Lo spazio per l’intervento autoriale e per brevi monografie nei commenti di Galeno»

11h50–12h30 Divna Stevanović-Soleil (Aix-Marseille)

« Écrire son œuvre médicale en lisant : les échos littéraires chez Arétée de Cappadoce, moyen de construction d’une autorité médicale singulière »

Du grec au latin, du latin au grec

14h00–14h40 Brigitte Maire & Nathalie Rousseau (Lausanne & Paris)

« Quod Graeci uocant : les modes de présentation des sources grecques dans le De medicina de Celse»

14h40–15h20 Anna Maria Urso (Messine)

«Tradizione e riscrittura negli adattamenti latini di Sorano di Efeso»

15h50–16h30 Marie-Thérèse Cam (Brest)

« Réécriture latine d’une lettre d’Apsyrtos (B. 96.1–3) chez Chiron »

16h30–17h10 Domenico Pellegrino (Messine)

« Le doppie traduzioni burgundiane come strumento per una traduzione esatta: il caso del De elementis »

19h00 Conférence au cercle littéraire de Lausanne

Pl. St-François 7, suivie d’un cocktail dînatoire

Véronique Boudon-Millot (Paris)

« Médecine antique et médecine moderne : si éloignées et pourtant si proches »

Mardi 24 septembre 2019

III. Réécritures tardoantiques et byzantines (1re partie)

9h00–9h40 Antoine Pietrobelli (Reims)

« Galien en Gaule : à la recherche de l’épitomè d’Oribase »

9h40–10h20 Matteo Martelli (Bologne)

« Les minéraux galéniques chez Aétius d’Amide et les compilations byzantines »

10h50–11h30 Irene Calà & Matthias Witt (München)

« Sur les sources des livres X et XIV d’Aétius d’Amide »

11h30–12h10 Laura Mareri (Macerata)

« Par cœur ou pas ? L’emploi de la citation chez Alexandre de Tralles »

13h40–14h50 Séance de posters de jeunes chercheurs·euses

III. Réécritures tardoantiques et byzantines (2e partie)

14h50–15h30 David Langslow (Manchester)

« Many hands make for delicate work! Evidence of multiple translators in the Latin Alexander of Tralles »

15h30–16h10 Alessia Guardasole (Paris)

«Le remède diacodyon (διὰ κωδυῶν) de l’Antiquité à Byzance»

16h40–17h20 Marie Cronier (Paris)

« Réécritures byzantines de Dioscoride et de Galien Sur les simples »

17h20–18h00 Arsenio Ferraces Rodríguez (A Coruña)

« Reescritura y modificación ideológica en la Epistula Hipparchi de taxone »

Mercredi 25 septembre 2019

Comment différencier écriture, réécriture et citation : questions de méthode

9h00–9h40 Véronique Boudon-Millot (Paris)

« Trois versions pour un seul remède : la thériaque d’Andromaque selon Galien (De antidotis) et dans les deux traités pseudo-galéniques (De theriaca ad Pisonem et De theriaca ad Pamphilianum) »

9h40–10h20 Antonio Ricciardetto (Paris)

« Les signes dans les papyrus littéraires grecs de médecine »

10h20–11h00 Valérie Gitton-Ripoll (Toulouse)

« L’écriture des traités vétérinaires »

Du lexique aux realia

11h30–12h10 Patricia Gaillard-Seux (Angers)

« L’aglaophotis, la pivoine et la mandragore : problèmes de transmission d’un nom et d’un rituel »

12h10–12h50 Jean-Christophe Courtil (Toulouse)

« Du satyriasis au priapisme : itinéraire philologique de l’hypersexualité dans la médecine antique »

12h50–13h10 Conclusions

14h45–17h45 Atelier Pédagogique « Les Textes Médicaux Antiques »

avec la participation de Florence Bourbon. Atelier organisé en collaboration avec Antje Kolde (Hep‑Vaud).

Programme détaillé et résumés des conférences et des posters :

www.unil.ch/medecineancienne/colloques/