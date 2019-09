Buying food in the village

Cette journée d'étude souhaite s'interroger sur les spécificités de l'acte d'achat alimentaire dans les zones rurales et sur ses évolutions entre les XVIII e et XX e siècles en France. Cette rencontre est une première étape ; elle donnera lieu à une publication, mettant en miroir la situation française avec d'autres cas européens ou mondiaux.

