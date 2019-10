Les VIe rencontres des études africaines en France

Summary

Le groupement d’intérêt scientifique « Études africaines en France » organise ses sixièmes rencontres (REAF). Ces rencontres sont une invitation à dépasser les cloisonnements disciplinaires et institutionnels. Elles offrent l’occasion aux spécialistes issu·e·s de différentes disciplines en sciences humaines et sociales d’échanger autour de thèmes de recherche en commun en confrontant les approches de travail, les périodes historiques, les zones géographiques du continent. En rassemblant des chercheur·e·s d’horizons divers, travaillant en France et partout dans le monde, les REAF constituent également un espace pour améliorer la visibilité des travaux que mènent les chercheur·e·s. Ces rencontres sont ouvertes à toutes formes d'écriture de la recherche.