Revue Action Didactique n°5 (juin 2020) - Numéro Varia

Announcement

Présentation

La revue Action Didactique lance un appel à contribution pour sa cinquième livraison, un numéro varia, qui paraîtra en juin 2020.

Action Didactique est une revue scientifique internationale, d’expression française, essentiellement consacrée à l’enseignement/apprentissage du français. Elle est éditée par le laboratoire de recherche en Langues Appliquées et Ingénierie des Langues En Milieu Multilingue (LAILEMM) et la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia.

Domaines couverts par la revue

Action Didactique privilégie les contributions qui portent sur les nouvelles approches d’enseignement/apprentissage du français (français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, universitaires, français langue professionnelle, etc.), prenant en compte la dimension plurilingue et pluriculturelle. Comme la didactique des langues est par essence une science interdisciplinaire, des études qui s’inscrivent dans l’une de ses disciplines contributives (sciences du langage, sciences de l’éducation, etc.) peuvent être acceptées, notamment lorsqu’elles entretiennent une relation avec l’enseignement/apprentissage du français.

Les travaux s’appuyant sur l’analyse de corpus issus de contextes clairement définis seront privilégiés. Toutefois, des articles théoriques qui font avancer la réflexion dans un domaine donné et émanant de chercheurs reconnus par la communauté scientifique sont acceptés. Enfin, les articles abordant des questions politiques et idéologiques ne sont pas admis.

Procédure de soumission

Coordonné par : M’hand Ammouden & Mourad Bektache

Date limite : 15 février 2020

Les résumés d’une page (facultatifs) et les articles (30 000 à 40 000 caractères, espaces compris) sont à envoyer aux adresses suivantes : action.didactique@gmail.com et m.ammouden@yahoo.fr. Ils doivent être accompagnés d’une bio-bibliographie succincte.

Les articles doivent respecter la politique de publication et le protocole de rédaction, consultables sur le site de la revue (http://www.univ-bejaia.dz/action-didactique ).

Calendrier

15 octobre 2019 : Diffusion de l’appel

15 décembre 2019 : Date limite d’envoi d’un résumé d’une page (facultatif)

15 février 2020 : Date limite d’envoi de l’article

30 juin 2020 : Parution du numéro

Membres du comité scientifique permanent de la revue