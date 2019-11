Material networks for an approach to the construction of territories

Announcement

Contexte

Le programme de recherche « Vallée de l’Eure : une rivière, des territoires », initié depuis 3 ans au sein de l’Umr Orient & Méditerranée, s’intéresse à la façon dont les communautés humaines ont construit et déconstruit leurs territoires sur le temps long et la façon dont, rétrospectivement, on appréhende ces constructions / déconstructions dont les marqueurs a posteriori sont essentiellement d’ordre matériel.

Dans ce cadre, l’étude des « réseaux » apparaît essentielle. L’approche volontairement diachronique nous amène à considérer la question de manière pluridisciplinaire en même temps qu’elle ouvre sur des réflexions d’ordre méthodologique.

L’objectif est d’aborder la question sous plusieurs facettes interconnectées, en privilégiant le dialogue transchronologique et l’interdisciplinarité. Il s’agira de voir comment, à partir de l’observation, de la production et de la conservation de la donnée, définie comme élément d’un système de réseaux dans sa matérialité, s’élaborent le raisonnement et les hypothèses à travers la trace archéologique, de quelque nature qu’elle soit, couplée à la trace géo-archéologique et à la trace environnementale, et ce à quoi elles correspondent.

Programme

Lundi 18 novembre 2019

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

MOTS D’OUVERTURE AUX JOURNÉES

Fabienne DUGAST (Cnrs, Umr 8167 Orient & Méditerranée) La notion de réseau dans l’approche de la construction de territoires

I. Trame matérielle et aménagements

Albert MARSOT (Association pour la sauvegarde du Canal Louis XIV) Le canal Louis XIV : conception hydraulique et constructions

Albert MARSOT (Association pour la sauvegarde du Canal Louis XIV) Le canal Louis XIV : conception hydraulique et constructions

Jacques GALLAND, Hervé GALLEPY (Association pour la sauvegarde du Canal Louis XIV) Le canal de l'Eure entre Pontgouin et Maintenon : les traces actuelles

PAUSE DÉJEUNER

II. Gestion des ressources et énergies naturelles

François BETARD (Université de Paris, Umr 8586 PRODIG) Le canal de l’Eure de Pontgouin à Versailles : du réseau hydraulique au réseau écologique

François BETARD (Université de Paris, Umr 8586 PRODIG) Le canal de l'Eure de Pontgouin à Versailles : du réseau hydraulique au réseau écologique

Raphaël DEVRED (Doctorant en histoire environnementale – CHCSC, UVSQ) Approche environnementale en réseaux d'un territoire : le domaine de Rambouillet (XVIIIe-XXIe siècles)

Damase MOURALIS (et les membres du projett ATP) (Université Rouen-Normandie, Umr 6266 IDEES, ) Archéomatériaux, territoires, patrimoines (ATP), un projet transdisciplinaire sur les matériaux anciens en Haute Normandie

Mardi 19 novembre 2019

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

III. Restitution des réseaux viaires et fluviaux

Ingrid RENAULT, Stéphane WILLERVAL (DA Chartres Métropole) Le réseau viaire dans le territoire nord-carnute : une première lecture du territoire

Ingrid RENAULT, Stéphane WILLERVAL (DA Chartres Métropole) Le réseau viaire dans le territoire nord-carnute : une première lecture du territoire

Marie-Caroline CHARBONNIER (Inrap Grand Ouest / Umr 5140 ASM) Aménagement et fonctionnement des espaces de circulation antique : approche micromorphologique sur les sites de Verquin (Nord) et de Bezannes (Marne)

Gaël LEON (Inrap Grand Ouest) Réseau de circulation terrestre ancien en Normandie. Du modelé à l'itinéraire, du fait archéologique à la cartographie dynamique. Méthodologie et études de cas

Théophile PIAU (Doctorant en géoarchéologie – Université de Paris) Apports et limites méthodologiques d'une approche géoarchéologique dans la modélisation des dynamiques d'un réseau de peuplement humain en contexte fluviatile

PAUSE DÉJEUNER

IV. Réseaux d’échanges et cultures matérielles

Benoit Pandolfi, Jean-Daniel RICART (Sorbonne Université) De l'archéologie au réseaux : construire des référentiels

Sophie KRAUSZ ( Université de Bordeaux, Umr 5607 Ausonius) Trois modèles de formation des territoires du Néolithique à la fin de l'âge du Fer dans le Centre de la France (5000-50 a.C.).

Nicolas WASYLYSZYN (UDAP Eure / Umr 6273 CRAHAM) Les églises romanes précoces (Xe-XIe siècles) dans la vallée de l'Eure et ses abords, de Saint-Georges-Motel au confluent avec la Seine. Histoire et architecture

Conclusion aux journées

Organisation

La table ronde est organisée dans le cadre des programmes de l’Umr 8167 « Orient & Méditerranée» / équipe Antiquité classique et tardive. Elle est soutenue par la SHADT – Société d’histoire et d’archéologie du Drouais et du Thymerais – et son nouveau président, Michel Douard.

Elle se déroulera à Dreux, salle René Jalle (19 rue Pastre), les 18 et 19 novembre 2019 de 9h30 à 16h30.