The Feodal Castle

La notion de château englobe de multiples réalités formelles bien souvent difficiles à classer ou échelonner avec précision dans le temps et l’espace. Le château incarne un système politique complexe : la féodalité. Il revêt des fonctions multiples, lieu de pouvoir, habitat familial, lieu de protection de quelques occupants ou refuge de la population etc. Castrum, castellum, fortia, quelles réalités bâties l’homme du Moyen Âge désigne-t-il derrière ces termes ? Nous nous questionnerons plus spécifiquement sur comment les usages et les fonctions se manifestent à travers les formes architecturales du château ? Les formes désignent ici l’ensemble des éléments architecturaux, qu’il s’agisse de la silhouette de l’édifice ou du détail d’un élément fonctionnel ou décoratif. Il s’agira donc de mettre en lumière des formes architecturales du château récurrentes ou non, qui caractérisent des coutumes propres au système féodal.