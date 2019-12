Announcement

Présentation

Depuis l’an 2000, les visiteurs du Reichstag à Berlin peuvent voir dans l’une des cours intérieures une œuvre de l’artiste Hans Haacke dédiée à la population de l’Allemagne: »Der Bevölkerung«. La formule répond à la dédicace au peuple allemand, DEM DEUTSCHEN VOLKE, figurant sur le fronton du Reichstag. Symbolisant la souveraineté du peuple, cette inscription fut initialement rejetée par Guillaume II et ne fut installée qu’en 1916.

L’œuvre de Haacke a suscité un débat houleux dans l’opinion publique allemande: qu’est-ce que la nation allemande? À qui s’adressent les décisions politiques prises au Reichstag?

La relation entre dirigeants et gouvernés a profondément changé au cours du XXe siècle, tout comme la conception de la démocratie et l’idée même du politique. La pratique démocratique, d’ailleurs, ne s’est jamais contentée des moyens politiques prévus par les autorités et les Constitutions. La participation se fait aussi à travers les mouvements sociaux, la société civile, ou la critique du système parlementaire.

Le cycle de tables rondes »Oser la démocratie« analysera l’évolution des formes de participation démocratique pendant le XXe siècle ainsi que les pratiques politiques, les attentes et les déceptions du »Volk« et de la »Bevölkerung« allemands.

Programme

Mardi 10 décembre 2019, 18h30

La première république allemande : opportunités et échecs de la Constitution de Weimar

LIEU: Institut historique allemand, 8 rue du Parc-Royal, 75003 Paris

table ronde avec Agathe Bernier-Monod, Birte Förster, Christoph Gusy et Axel Dröber (mod.) – traduction simultanée

La Constitution de Weimar de 1919 institue une démocratie parlementaire avec un président élu au suffrage universel direct, octroie le droit de vote aux Allemandes et prévoit la possibilité d’initiatives populaires. Quelles opportunités cette Constitution ouvre-t-elle pour la république, quels usages les Allemands font-ils de cette Constitution. Porte-t-elle déjà les germes de son échec futur?

Mardi 10 mars 2020, 19h30

« Oser plus de démocratie » ? Transformations de la participation politique autour de 1968

LIEU: Maison Heinrich Heine – 27c, boulevard Jourdan – Paris 14e

table ronde avec Annette Lensing, Silke Mende, Dieter Rucht et Zoé Kergomard (mod.) – traduction simultanée

Le slogan de Willy Brandt »Oser plus de démocratie« lors de la campagne électorale de 1969 a marqué les mémoires et a fait l’objet de multiples récupérations. Mais qu’en est-il de la République fédérale des années 1960–1970? Quelles nouvelles formes de participation politique se développent-elles dans le sillage de 1968? Quelles marges de manœuvre s’ouvrent ou non dans le système politique ouest-allemand face aux revendications émergentes concernant l’environnement ou les droits des minorités?

Mardi 26 mai 2020, 18h30

Démocratie et participation après la chute du mur. Expériences, espoirs et déceptions

LIEU: Institut historique allemand, 8 rue du Parc-Royal, 75003 Paris

table ronde avec Kerstin Brückweh, Bettina Tüffers, Anne-Marie Pailhès et Jürgen Finger (mod.) – traduction simultanée

La période entre le 9 novembre 1989 et le 3 octobre 1990 offre aux Allemandes et Allemands en RDA l’occasion de pratiquer de nouvelles formes de participation dans un système politique en recomposition. Les Runde Tische et les mouvements sociaux témoignent du vide institutionnel qui existait alors. Qu’en est-il des expériences, des attentes et des déceptions des futurs citoyens et citoyennes des cinq nouveaux Länder?

Mardi, 6 ou 13 octobre 2020, 19h30 – (date à confirmer)

La transition vers la démocratie dans l’Allemagne réunifiée, un succès?

LIEU : Maison Heinrich Heine – 27c, boulevard Jourdan – Paris 14e

table ronde avec Ilko-Sascha Kowalczuk (confirmé), NN et Christiane Deussen (mod.) – traduction simultanée

Avec la réunification allemande, les nouveaux Länder adoptent l’ordre constitutionnel ouest-allemand. Le gouvernement de Helmut Kohl initie des réformes économiques majeures. L’objectif: adapter rapidement les structures socioéconomiques à l’économie sociale de marché. Toutefois, la désindustrialisation et la montée du chômage laissent une grande partie de la population de l’ex-RDA dans le désarroi. Qu’est-il advenu de ces »perdants« de la transformation? Quelle place et quelles possibilités de participation ont-ils pu trouver dans la démocratie allemande?