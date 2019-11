Southern Asia - Himalaya

Summary

Le séminaire Asie du Sud-Himalaya (ASH) est ouvert à différentes disciplines et de multiples thématiques. Les séances peuvent prendre différentes formes en fonction des intervenants : Présentation de travaux en cours : articles, chapitres de thèse, données de terrain, matériaux audiovisuels… ; Présentation d'un domaine de recherche : 3 à 5 références majeures sélectionnées par l'intervenant et transmises au préalable seront discutées, offrant ainsi la possibilité de se familiariser avec un domaine de recherche particulier ; Lectures critiques d'ouvrage : mise en perspective d'ouvrages récents et classiques ; Cours sur un thème particulier.