Summary

Les différends territoriaux et maritimes non résolus en mer de Chine méridionale, les niveaux d'armement inédits et les logiques de confrontation entre puissances font de cette région un foyer de tension majeur sur la planète. Le droit international peut-il contribuer à construire la paix dans cet espace stratégique et conflictuel ? Comment les enjeux du contrôle des ressources, de l'écologie marine et de la sécurité environnementale sont-ils abordés par les acteurs à l'heure du péril climatique ? Et quels sont les réalités du concept géostratégique d'Indopacifique et ses impacts sur cette zone ? Ce nouveau colloque abordera ces questions en trois tables-rondes.