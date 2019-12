IIe école d’été franco-américaine d’histoire du long XVIIIe siècle

Announcement

Présentation

Après la première École franco-américaine consacrée à l’Histoire de la France moderne inaugurée à l’Université de Princeton en 2019, l’appel à candidatures est désormais ouvert pour la seconde édition qui se tiendra à l’École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) du 8 au 13 juin 2020. Cette école d’été souhaite réunir une douzaine de doctorant·es, issu·es d’universités nord-américaines et françaises et dont les recherches portent sur le long XVIIIe siècle français (entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle) pour une semaine de lectures et de discussions intensives animée par Déborah Cohen (Université de Rouen/GRHis), Meghan Roberts (Bowdoin College), Arnault Skornicki (Université de Paris Nanterre/ISP) et Anne Verjus (CNRS, ENS/Triangle). Les doctorant·es seront amené·es à discuter des travaux de référence sur leur période, des ouvrages classiques aux plus récents, dans le cadre d’un dialogue transatlantique entre historien·nes français.es et américain·es ; elles et ils pourront questionner les principaux concepts de cette littérature à travers des notions telles que « Lumières », « Révolution » ou encore « Modernité », enfin, elles et ils auront l’opportunité de présenter leurs projets de recherche et d’échanger sur ces derniers.

Cet appel est ouvert à toutes les candidatures de doctorant·es, mais nous encourageons particulièrement celles des doctorant·es de 1e, 2e et 3e année. Il est attendu des doctorant·es qu’ils et elles fassent les demandes nécessaires auprès de leur université pour obtenir un financement. Ceci dit, l’école d’été couvrira toutes les dépenses restantes que les universités ne pourront assurer (logement, repas, transport, y compris transport international pour les participant·es américain·es). L’hébergement sera assuré à Lyon.

Les doctorant·e·s sélectionné.es recevront un dossier de lectures au cours du printemps, qu’ils et elles devront avoir lu d’ici le 8 juin. Les candidat·es doivent être inscrit·es en thèse soit en histoire moderne de la France, soit en philosophie ou en littérature. Elles et ils doivent pouvoir lire couramment le français et l’anglais. Leur dossier de candidature doit comprendre :

1) une lettre de motivation d’une page et un curriculum vitae

2) une lettre de recommandation de leur directeur ou directrice de thèse

Modalités de candidature

Le dossier et la lettre doivent être envoyés séparément à l’adresse suivante : francoamericansummerschool@zohomail.eu

La date limite de soumission est le 15 janvier 2020.

Les modalités d'évaluation

Le jury de sélection est composé d'Anne Verjus, Déborah Cohen, Arnault Skornicki, Meghan Roberts.

Les critères de sélection sont les suivants :

adéquation du sujet de thèse avec les bornes géographiques et chronologiques de l'école d'été

sujet de thèse requérant une solide réflexion historiographique

état d'avancement du projet de thèse

compétences linguistiques dans les deux langues de travail des ateliers.

Programme provisoire

Dimanche 7

Prise en charge repas + nuit

Lundi 8

Matin Doctoriales

2 étudiant·es/heurs, 15 mn de talk, 30 mn de reprise.

2 discutant·es qui parlent chacun·e 5 mn sur les 2 communications, avec des Américains questionnant les Français et inversement.

Centre Bosco

Après-midi Doctoriales

idem, Centre Bosco

Mardi 9

Matin Cours A. Skornicki : État, royauté, monarchie absolutisme. Centre Bosco

Après-midi Cours D. Cohen : L’infrapolitique et la politique informelle. Centre Bosco

Soir : Projection et débat autour d’un film

Mercredi 10

matin Cours : M. Roberts : History of science and medecine, Centre Bosco

après-midi : Visite des archives municipales de Lyon

Repas en ville

Jeudi 11

matin : Cours A. Skornicki. Qu’est-ce que la philosophie des Lumières ?, Centre Bosco

après-midi Cours D. Cohen : Stratifications : genre, ordres, races, âges., Centre Bosco

soir Projection et débat autour d’un film

Vendredi 12

Matin : Cours A. Verjus : Radicalité et utopie, Centre Bosco

Après-midi Cours M. Roberts : History of reputation.

soir Dîner de clôture en ville

Samedi 13