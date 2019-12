La Lettre et la ligne II

Announcement

Présentation

Le Cycle de conférences CEEI-THALIM se tient pour la 4e année dans les murs de l’INHA. Organisé en 2018-2019 par Hélène Campaignolle-Catel et Marianne Simon-Oikawa, il vise à développer une réflexion sur les formes matérielles de l’écriture, dans la lignée des réflexions menées au Centre d’étude de l’écriture et de l’image créé par Anne-Marie Christin en 1982. Comme les années précédentes, le cycle sollicitera le réseau du CEEI, les chercheurs associés de Thalim et des intervenants extérieurs, dans une configuration interdisciplinaire et ouverte aux formes non occidentales de l’écrit. Chaque séance sera l’occasion d’une présentation permettant d’interroger l’articulation entre signes et supports de l’écrit (épigraphique, manuscrit, typographique, calligraphique, etc.) et sera suivie d’une discussion collective. Les séances ont lieu – sauf exception – le mardi de 14h à 16h en salle Mariette ou Vasari (INHA 2 Rue Vivienne, 75002 Paris).

Programme complet

Séance 1 : mardi 10 décembre 2019

Séance 2 : mardi 28 janvier 2020

Laurence de Looze (Univ. d’Ottawa) “Des Grecs jusqu’ à Google : comment l’alphabet a influencé en Occident la façon de voir le monde”

Pas de conférence en février en raison de la Journée d’études Ecritures picturales.

Séance 3 : mardi 10 mars 2020

Luc Bachelot (CNRS, CEEI) “La ligne chez Anne-Marie Christin”

Séance 4 : mardi 28 avril 2020

Mildred Galland (Umr Thalim) “Esthétique de la ligne, à partir des théories de l’empathie esthétique”

Séance 5 : mardi 12 mai 2020

Sophie Aymes (Univ. de Dijon, CEEI) “ Lignes et points : Illustration, impressionnisme littéraire et procédés”

Séance 6 : mardi 23 juin 2020