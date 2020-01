Announcement

Argumentaire

La scène italienne des années 1960 constitue un des foyers les plus intenses de la théorie architecturale et urbaine de la seconde moitié du XXe siècle. À l’image des études pionnières de Saverio Muratori sur Venise et sur Rome (1959-1960 et 1963) ou celle, plus tardive de Carlo Aymonino et d’Aldo Rossi sur Padoue (1970), il se caractériserait principalement par un intérêt renouvelé pour la forme des villes historiques – celui pour la forme du territoire ou du paysage n’arriverait que dans un second temps, par un élargissement du cadre d’étude. On le considère ainsi souvent comme un des fronts de rupture avec la pensée fonctionnaliste des Ciam, parallèle à celui que le Team X mène de l’intérieur.

Ce sont ces deux idées communément admises que ces journées d’étude proposent de questionner, en reculant le centre de gravité du milieu des années 1960 (quand paraît L’Architecture de la ville de Rossi et Le Territoire de l’architecture de Gregotti) à la fin des années 1950. Il s’agira, d’une part, de s’intéresser aux continuités avec les travaux des derniers Ciam (dont celui de 1951 à Hoddesdon), plus particulièrement avec leurs écoles d’été organisées à Venise de 1952 à 1957 et, d’autre part, de relativiser l’idée d’un intérêt exclusif pour la ville-centre en mettant en évidence l’intérêt, dès le début des années 1960, pour les enjeux spatiaux et formels de la grande échelle, de la ville-territoire et même du paysage et de l’environnement, lié à la notion d’ambiente. Ces journées d’études s’intéresseront notamment à l’influence du « trio des maîtres » : Giuseppe Samonà (1898-1983), Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) et Ludovico Quaroni (1911-1987) et aux apports théoriques de la revue Casabella Continuità de 1953 à 1965.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Informations et contact

Programme

9h accueil café

9h30 mot d'accueil d' Amina Sellali , directrice de l’École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est et de Cristiana Mazzoni , directrice de l'Unité mixte de recherche AUSser 3329

, directrice de l’École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est et de , directrice de l'Unité mixte de recherche AUSser 3329 9h45 introduction « 1952-1966 : Des Ciam d'été au Territoire de l'architecture, la trajectoire de Vittorio Gregotti comme prisme », Éric Alonzo , professeur, École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est, Codirecteur éditorial de Marnes, documents d'architecture, OCS/UMR AUSser 3329

, professeur, École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est, Codirecteur éditorial de Marnes, documents d'architecture, OCS/UMR AUSser 3329 10h15 conférence inaugurale « Architettura, città, ambiente, territorio nell’Italia del secondo dopoguerra », Marco Biraghi, professeur, département d'architecture et d'étude urbaine, Politecnico di Milano

11h questions

11h15 « Trois écoles de pensée et leurs maîtres : Guiseppe Samonà, Ernesto Nathan Rogers et Ludovico Quaroni », Cristiana Mazzoni , professeure, École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, Ipraus/UMR AUSser 3329

, professeure, École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, Ipraus/UMR AUSser 3329 11h45 « Le foyer romain : Ludovico Quaroni et Saverio Muratori », Benjamin Chavardés, maître de conférences, École nationale supérieure d'architecture de Lyon, EVS-LAURE

12h15 questions

12h35 pause déjeuner

14h00 « Casabella Continuità 1964 : la question territoriale », Federico Ferrari , maître de conférences, École nationale supérieure d'architecture de Nantes, ACS/UMR AUSser 3329

, maître de conférences, École nationale supérieure d'architecture de Nantes, ACS/UMR AUSser 3329 14h30 « Aldo Rossi pour une théorie du "territoire métropolitain" et de ses monuments », Beatrice Lampariello, professeure, Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain

15h00 questions

15h20 « Rosario Assunto et Emilio Sereni : deux points de vue critiques sur le paysage au début des années 1960 », Olivier Gaudin , maître de conférence, École de la nature et du paysage, INSA Centre Val de Loire et École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est

, maître de conférence, École de la nature et du paysage, INSA Centre Val de Loire et École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est 15h50 « De la ville au territoire : le dernier Saverio Muratori», Luc Baboulet, maître de conférence, École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est, OCS/UMR AUSser 3329

16h20 questions

16h40 pause café