Announcement

Présentation

Transitions s’associe au CESCM (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale) de l’Université de Poitiers et au CML (Centre for Medieval Literature) des universités de York et du Danemark du Sud (Odense) à l’occasion de rencontres doctorales en trois volets (2020-2021).

Mises en oeuvre par les doctorant·e·s de ces trois institutions, ces journées ont pour but de favoriser l’échange et les débats entre doctorant·e·s, jeunes chercheur·se·s et collègues expérimenté·e·s dans les domaines de l’histoire, de la philologie, de la linguistique, de l’histoire de l’art, de la littérature ou encore la musicologie.

Le premier volet de ces rencontres sera organisé à Liège les 5 et 6 février 2020, autour du thème « Marges (XIe-XVIIe siècles) », les bornes chronologiques de cet appel s’inscrivant dans celles explorées par Transitions.

Programme

Mercredi 5 février

09.00 Accueil des participants

09.30 Introduction

Frontières physiques et marges symboliques

Modérateur : Elizabeth TYLER (University of York)

10.00 : Paula PEREZ MILAN (Università di Siena) On the Role of Water as a Symbolic Border in Medieval Marvellous Tales.

(Università di Siena) On the Role of Water as a Symbolic Border in Medieval Marvellous Tales. 10.20 : Cory RICHARDS (Université de Poitiers) How the British Missions Changed Saint Germanus. A Hagiographical Use of Frontier.

(Université de Poitiers) How the British Missions Changed Saint Germanus. A Hagiographical Use of Frontier. 10.40 : Discussion

11.00 : Pause

11.30 : Élise VERNEREY (Université de Poitiers) Les images en marge : réflexions sur l’homme et la matière au seuil de l’église médiévale.

(Université de Poitiers) Les images en marge : réflexions sur l’homme et la matière au seuil de l’église médiévale. 11.50 : Hannah REEVES (Newcastle University) Beating Back the Parish Boundaries: Plotting Preambulation in the Seventeenth Century.

(Newcastle University) Beating Back the Parish Boundaries: Plotting Preambulation in the Seventeenth Century. 12.10 : Discussion

12.30 : Déjeuner

Penser la marge dans la construction territoriale d’un État

Modérateur : Christophe MASSON (Université de Liège)

14.00 : Damien VARENNE (Université Paris-Sorbonne – Université de Liège) Entre centre et marges, le Sénonais médiéval au tournant de l’an mil.

(Université Paris-Sorbonne – Université de Liège) Entre centre et marges, le Sénonais médiéval au tournant de l’an mil. 14.20 : Josep MASNOU PRATDESABA (Universidad de Barcelona) Iglesia y violencia contra el Islam en Catalunya (XI-XII).

(Universidad de Barcelona) Iglesia y violencia contra el Islam en Catalunya (XI-XII). 14.40 : Lydia Cristina ALLUÉ ANDRES (Université de Toulouse 2 – Universidad de Zaragoza) En los márgenes de la extremadura aragonesa: evolución del poblamiento y del uso del suelo de la Comunidad de aldeas de Daroca (siglos XIII-XVI).

(Université de Toulouse 2 – Universidad de Zaragoza) En los márgenes de la extremadura aragonesa: evolución del poblamiento y del uso del suelo de la Comunidad de aldeas de Daroca (siglos XIII-XVI). 15.00 : Discussion

15.30 : Pause

La marge et son rapport à la norme

Modérateur : Julien RÉGIBEAU (Université de Liège)

16.00 : Chiara D’AGOSTINI (University of Southern Denmark) Borders to cross the bounds: Tzetzes and Ptolemy’s Geography in the 12th Century.

(University of Southern Denmark) Borders to cross the bounds: Tzetzes and Ptolemy’s Geography in the 12th Century. 16.20 : Marianoemi BOVA (Università di Napoli Federico II) Una questione linguistica: il caso Conon de Béthune (RS 1837).

(Università di Napoli Federico II) Una questione linguistica: il caso Conon de Béthune (RS 1837). 16.40 : Adèle PAYEN DE LA GARANDERIE (Université de Paris-Sorbonne) Le Livret de Folastries de Ronsard (1553) : une œuvre transgressive ?

(Université de Paris-Sorbonne) Le Livret de Folastries de Ronsard (1553) : une œuvre transgressive ? 17.00 : Discussion

18.30, Salle Académique : Conférence de Patrick BOUCHERON, Professeur au Collège de France :Passages, exclusions, transgressions. À propos de la Porta Romana de Milan au XIIe siècle.

Jeudi 6 février

Intérêts et enjeux de l’étude des contenus marginaux. I : littérature et philologie

Modérateur : Gianluca VALENTI (Université de Liège)

09.00 : Nicolas MICHEL (Université de Namur) Le Policraticus de Jean de Salisbury au prisme des marges : une relecture du projet de l’auteur ? (v. 1159).

(Université de Namur) Le Policraticus de Jean de Salisbury au prisme des marges : une relecture du projet de l’auteur ? (v. 1159). 09.20 : Corinne LAMOUR (Université de Poitiers) The Surgery de Henri de Mondeville : un manuscrit à la marge ?

(Université de Poitiers) The Surgery de Henri de Mondeville : un manuscrit à la marge ? 09.40 : Alessandro FERRI (Università per Stranieri di Perugia) El sol si scopirrà nel tempo obscuro. I commenti all’ Anima peregrina di Tommaso Sardi.

(Università per Stranieri di Perugia) El sol si scopirrà nel tempo obscuro. I commenti all’ Anima peregrina di Tommaso Sardi. 10.00 : Discussion

10.30 : Pause

Intérêts et enjeux de l’étude des contenus marginaux. II : pratiques et stratégies du discours

Modérateur : Emmanuel JOLY (Institut Royal du Patrimoine Artistique - Université de Liège)

11.00 : Alexandre GODERNIAUX (Université de Liège) La marge de la polémique. Commentaires liminaires et gloses marginales dans les pamphlets catholiques (France et Pays-Bas habsbourgeois, 1580-1594).

(Université de Liège) La marge de la polémique. Commentaires liminaires et gloses marginales dans les pamphlets catholiques (France et Pays-Bas habsbourgeois, 1580-1594). 11.20 : Rosa Anna PARADISO (Università di Napoli Federico II – Université Paris 8) Sondaggi storico-linguistici sulle dinamiche centro-periferia emergenti nelle relazioni a stampa sui disastri prodotte in età moderna.

(Università di Napoli Federico II – Université Paris 8) Sondaggi storico-linguistici sulle dinamiche centro-periferia emergenti nelle relazioni a stampa sui disastri prodotte in età moderna. 11.40 : Julia CASTIGLIONE (Université Paris 3) Annoter Vasari : de l’irrévérence à la critique.

(Université Paris 3) Annoter Vasari : de l’irrévérence à la critique. 12.00 : Discussion

12.30 : Déjeuner

Intérêts et enjeux de l’étude des contenus marginaux. III. Iconographie

Modérateur : Anne-Sophie LARUELLE (Université de Liège)

14.00 : Delphine GRENET (Université Paris-Sorbonne) et Laura CECCANTINI (Université Paris 1) Iconographie marginale dans l’habitat domestique : les charpentes peintes médiévales (XIIe-XVIe siècles).

(Université Paris-Sorbonne) et Laura CECCANTINI (Université Paris 1) Iconographie marginale dans l’habitat domestique : les charpentes peintes médiévales (XIIe-XVIe siècles). 14.20 : Gaylen VANKAN (Université de Liège) Au-delà du cadre : intérêts et enjeux de l’étude des marges dans l’œuvre de Jan Swart van Groningen.

(Université de Liège) Au-delà du cadre : intérêts et enjeux de l’étude des marges dans l’œuvre de Jan Swart van Groningen. 14.40 : Amandine JELEN (Université de Tours) Les marges des livres équestres européens (XVIe-XVIIe s.)

(Université de Tours) Les marges des livres équestres européens (XVIe-XVIIe s.) 15.00 : Conclusions

Informations pratiques

Amphithéâtre Wittert Université de Liège, Place du 20-Août, 7 4000 Liège

Depuis la gare des Guillemins : bus, lignes 2 et 3 (arrêt Passerelle Saucy) ; lignes 1, 4, 48 (arrêt Pont d’Avroy ou place Saint-Lambert, 7 minutes de marche) ou train : gare Liège-Saint-Lambert (10 minutes de marche)