Féminisme et abolitionnisme pénal

Announcement

Informations pratiques

Demi-journée d’études, 14h-18h

Bâtiment 1, salle 13, Centre Port Royal (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 1 rue de la Glacière, Paris 75013. Salle accessible via la bibliothèque

En raison des contraintes pesant sur le Centre, l’évènement n’est accessible qu’aux personnes inscrites, dans la limite des places disponibles. Inscription [at] Julie.Mazaleigue-Labaste [at] univ-paris1.fr

La réponse pénale est-elle une bonne solution aux violences faites aux femmes ? Les protège-t-elle vraiment, et peut-elle être un moteur de transformations sociales ? Que fait réellement la prison aux femmes et à leur(s) condition(s) ? Le croisement entre approche féministe et abolitionnisme pénal oblige à se confronter directement à ces questions.

L’abolitionnisme pénal, qui s’oppose au principe même du carcéralisme, est aujourd’hui très marginal en France, encore plus d’un point de vue universitaire que militant. Il va en effet à contre-courant de la dynamique générale des demandes adressées au système pénal. Face aux illégalismes, et particulièrement aux violences faites aux femmes et aux enfants, les revendications actuelles qui sont adressées au législateur, y compris par les mouvements féministes, relèvent d’un renforcement de l’arsenal répressif : création de nouvelles incriminations, allongement des peines, volonté de rendre certains crimes imprescriptibles… Pourtant, dans le même temps, la réponse pénale est très loin de satisfaire les attentes des femmes en termes de protection, de reconnaissance et de justice sociale. De surcroit, le système carcéral renforce les formes d’inégalités et d’oppressions pourtant dénoncées par les mobilisations collectives féministes : sexisme, homophobie, transphobie, racisme… C’est à cet apparent paradoxe que cette journée d’études se confronte, à partir de l’ouvrage récemment paru de la sociologue et professeure en justice criminelle Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison.

Programme

l’intervention de Gwenola Ricordeau (14h-15h15) sera suivie par des échanges et discussions avec Ariane Amado, Isabelle Fouchard, Julie Mazaleigue-Labaste et Anne Simon.

Présentation des chercheuses