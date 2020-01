Les théâtres parisiens sous l’Ancien Régime (ThéPARis)

Announcement

Argumentaire

Le séminaire développe un espace de réflexion sur la transversalité des pratiques artistiques entre les théâtres parisiens, institutionnels et non institutionnels, publiques et privés, sous l’Ancien Régime. La notion de transversalité est envisagée sous trois angles majeurs : la circulation des personnes ; le partage des univers sonores et visuels ; la circulation des thèmes, des genres et des formes dramatiques. Elle est ainsi abordée comme un moyen de requestionner le façonnement des pratiques, de l’esthétique et de la poétique théâtrales entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Dans la continuité de la première édition (2019), consacrée aux théâtres institutionnels, publiques et professionnels (Comédie-Italienne, Comédie-Française, Académie royale de musique et théâtres forains), l’édition 2020 élargit son champ d’enquête en incluant les scènes non institutionnelles ou non publiques, comme le théâtre de collège, le théâtre de société et le théâtre de cour. Quel vivier d’artistes proposent les théâtres des amateurs aux salles publiques ? Et inversement, quels artistes professionnels gravitent dans les collèges jésuites, à la cour, dans les salons des dames parisiennes ? Quelle circulation d’œuvres, de genres, de personnes ? Quelles contributions, en termes pratiques, poétiques et esthétiques, ces circulations apportent à la théâtralité parisienne et française sous l’Ancien Régime ?

Dans l’intention d’éclairer les processus de ces échanges, plusieurs aspects seront abordés en privilégiant l’approche interdisciplinaire : questions dramaturgiques, jeu(x) d’acteur, pratiques musicales et choreutiques, vedettariat, aspects techniques et spectaculaires (décors, machines, costumes…). Une attention particulière sera également consacrée aux réseaux familiaux et à la mobilité des artistes, comme moyens d’échanges et de circulation d’idées et de savoirs.

Calendrier des séances

Jeudi 23 janvier 2020

Cmbv, 10h-13h

Répondante : Barbara Nestola (CNRS, CESR-Cmbv)

Intervenants :

Laurent Guillo (Cmbv), Les sources imprimées de la musique de scène à la charnière des deux siècles : Ballard vs. Ribou

Vendredi 14 février 2020

Cmbv, 10h-13h

Répondant : Pascal Denécheau (IReMus)

Intervenants :

Thomas Soury (Université de Lyon), Rameau et la révision de ses opéras : étude d’une adaptation de la cour à la ville

Mardi 17 mars 2020

Nice, Université Côte d’Azur, Théâtre National de Nice

Ie session

Répondant : Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur, CTEL)

Intervenants :

Marina Nordera (Université Côte d’Azur, CTEL), Circulations, appropriations et actualisations des « Caractères de la danse » entre scène et société – conférence dansée avec Bruno Benne, danseur et chorégraphe (Cie Beaux-Champs)

IIe session

Répondante : Marina Nordera (Université Côte d’Azur, CTEL)

Intervenants :

Renzo Guardenti (Università di Firenze), Transversalité des pratiques entre Comédie-Italienne et théâtres des foires (XVIIe-XVIIIe siècles) : approche iconographique.

Vendredi 3 avril 2020

Paris, Sorbonne, Maison de la Recherche, 10h-13h

Répondants : Dominique Quéro (Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL) et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris-Est Créteil, EA LIS Lettres, Idées, Savoirs)

Intervenantes :

Jennifer Ruimi (FNS / Université de Lausanne), Les Comédiens de Voltaire, des théâtres de société à la Comédie-Française (et vice-versa)

Vendredi 15 mai 2020

Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance, 10h-13h

Répondant : Jean-Noël Laurenti (CESR, Scène européenne)

Intervenants :

Marie Demeilliez (Université de Grenoble), Une grande réunion de danseurs : les ballets du collège jésuite Louis-le-Grand au XVIIIe siècle

28-30 mai 2020

Cmbv

ThéP-Atelier

Atelier de performance consacré aux divertissements de la Comédie-Italienne et de la Comédie-Française au début du XVIIIe siècle

Sous la direction de : Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur, CTEL), Hubert Hazebroucq (Cie Les Corps éloquents), Arnaud Marzorati (Les Lunaisiens), Barbara Nestola (CNRS, CESR-CMBV)

Jeudi 11 juin 2020

Cmbv

Grande séance de clôture du séminaire

Sous la direction de : Judith le Blanc (Université de Rouen), Benoît Dratwicki (CMBV), Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur, CTEL), Barbara Nestola (CNRS, CESR-CMBV)

Responsables scientifiques

Emanuele De Luca, co-directeur du Département des Arts, maître de conférences (Université Côte d’Azur, CTEL ; ELCI, Sorbonne Université)

Barbara Nestola, directrice du Pôle recherche du Centre de musique baroque de Versailles (CNRS/Centre d’études supérieures de la Renaissance, CMBV)

Organisation

Séminaire de recherche pluridisciplinaire organisé par le Centre de musique baroque de Versailles, le Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, l’Université Côte d’Azur et le CTEL – Centre transdisciplinaire d’épistémologie de la littérature et des arts vivants, avec la collaboration de l’ELCI – Équipe littérature et culture italiennes (Sorbonne Université) et du Théâtre National de Nice.