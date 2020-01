Summary

Il s'agit de proposer une lecture croisée de deux pièces de théâtre au programme de l'agrégation des lettres, l'une du dramaturge français Robert Garnier, Hippolyte, et l'autre de Shakespeare (Richard III), d'initier une série de comparaison dans la façon dont ces deux dramaturges se saisissent notamment de l'héritage sénéquien pour rendre compte de la violence, du désir macabre et des liens qui se tissent entre terreur et pouvoir.