Announcement

Colloque International PhraséoTerm - Phraséologie et Terminologie. Università degli Studi di Verona, dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, 16-17 novembre 2020.

Argumentaire

En janvier 2018, le Département des Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Vérone a obtenu un financement du Ministère italien de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche pour le projet d’envergure Les humanités numériques appliquées aux langues et littératures étrangères.

Dans le cadre de ce projet, l’équipe DiaCom (Projet PALC-DH) œuvre à la constitution d'une base de données terminologique portant sur le domaine du commerce international à partir d’un corpus constitué à cette fin. À la suite de l’extraction automatique d’unités terminologiques, un problème majeur s’est posé, à savoir l’identification, la description terminographique et la représentation d’unités terminologiques multilexémiques qui partagent les mêmes propriétés formelles que les unités phraséologiques ou phrasèmes (notamment les locutions et les collocations).

Il existe un grand nombre d’études sur les unités phraséologiques relevant de la langue générale (voir, par exemple : Bally 1909 ; Sechehaye 1921 ; Fiala 1987 ; Misri 1987 ; Danlos 1988 ; Gréciano 1993 ; Nunberg, Sag & Wasow 1994 ; Gross 1996 ; Fiala, Lafon & Piguet 1997 ; Martins-Baltar 1997 ; Moon 1998 ; Tollis 2001 ; Lamiroy 2003 et 2016 ; Langlotz 2006 ; Blumenthal & Mejri 2008 ; Granger & Paquot 2008 ; Anscombre & Mejri 2011 ; Legallois & Tutin 2013 ; Mel’čuk 2013 ; González Rey 2015 ; Polguère 2015 ; Klein & Lamiroy 2016 ; Pausé 2017) ; on en retrouve également un nombre conséquent en langue de spécialité (voir, par exemple, Galinski 1990 ; Cabré 1992 ; De Bessé 1992 ; Lainé, Pavel & Boileau 1992 ; Rousseau 1993 ; Pavel 1993a et 1993b ; Gouadec 1993 et 1994 ; Candel 1995 ; L’Homme 1995, 2000, 2004 et 2009 ; Barkema 1996 ; Montero Martínez, García de Quesada & Fuertes Olivera 2002 ; Drouin 2003 ; Vittoz 2005 ; Pecman 2012 ; Tutin & Grossmann 2013 ; Rosembaum 2016 ; Abreu 2018 ; Jacques & Tutin 2018 ; Zanola 2018 ; Frassi, Calvi & Humbley (à paraître)).

La question de l’existence d’unités phraséologiques en terminologie n’est pas anodine : les unités terminologiques multilexémiques sont omniprésentes en langue de spécialité et s’apparentent à – ou se confondent avec – des unités phraséologiques de type locution (par exemple, dans le domaine du marketing : marge arrière, point de vente, marché intérieur) ou de type collocation (par exemple, toujours dans le domaine du marketing : attitude positive, performance objective). À notre connaissance, aucune méthode systématisée pour le classement des unités phraséologiques en langue de spécialité, reposant sur des critères syntactico-sémantiques spécifiques ou partiellement partagés avec ceux communément en usage dans la langue générale, ne fait encore l’unanimité chez les terminologues et les terminographes. Pour cette raison, hormis quelques rares cas (ex. : Termium ; DiCoEnviro ; DiCoInfo) répertoriant des collocations, la plupart des bases de données terminologiques actuellement disponibles se bornent à présenter les unités multilexémiques comme des termes complexes, sans aller plus loin dans la proposition d’un typage qui pourrait être discrétisant.

L’objectif de PhraséoTerm est de réunir des spécialistes dans le domaine de la phraséologie et de la terminologie afin de partager des réflexions au sujet des propriétés syntactico-sémantiques des unités multilexémiques de type phrasèmes – notamment les locutions et les collocations – qui peuplent les langues de spécialité.

Nous proposons, en particulier, d’aborder le sujet en suivant trois axes majeurs :

Axe 1 : Sémantique et syntaxe

Quelles sont les propriétés sémantiques et syntaxiques que les phrasèmes en langue de spécialité partagent avec les phrasèmes en langue générale ? Quelles sont les propriétés spécifiques des phrasèmes en langue de spécialité ? Des modèles de classement des phrasèmes en langue de spécialité sont-ils disponibles ? Comment distinguer les locutions des collocations en langue de spécialité ? Comment classer les locutions en langue de spécialité ? Comment classer les collocations en langue de spécialité ?

Axe 2 : Traitement automatique des langues

Quelles sont les méthodes et techniques les plus efficaces pour extraire automatiquement des phrasèmes ? Ces méthodes permettent-elles de catégoriser les phrasèmes (par exemple pour distinguer locutions et collocations) ? Quelles informations nous donnent-elles sur les catégorisations proposées en linguistique ? Enfin, y a-t-il des méthodes plus spécifiques pour ce qui concerne l’extraction des collocations à collocatif verbal (ex. : gérer un commerce, programmer l’obsolescence, etc.) ?

Axe 3 : Terminologie et terminographie

Le concept de terme complexe est-il compatible avec une vision linguistique ou une description prenant comme point de départ le phrasème ? Les phrasèmes ont-ils droit de cité dans les bases de données terminologiques ? Reçoivent-ils le même traitement que celui réservé aux mêmes entités linguistiques dans les ouvrages lexicographiques concernant la langue générale ? Comment représenter les divers types de phrasèmes, dans le respect de leurs propriétés, dans une base de données terminologique ?

Modalités de participation

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse phraseoterm@gmail.com, avant le 15 mars 2020, en respectant les consignes suivantes :

fichiers : 2 fichiers dont un en format .doc et un en format .pdf (interligne simple ; corps de texte : 12 pts. ; police de caractères : Times New Roman) ;

auteur(s) : les propositions seront anonymes dans les deux formats (.doc et .pdf) ; les coordonnées des auteurs (nom, prénom, affiliation, adresse électronique) seront précisées dans le message électronique ;

longueur : 600 mots au minimum et 1 200 mots au maximum y compris la bibliographie ;

sujet prioritaire (mais non exclusif) : recherches concernant la langue française ;

langue de rédaction : français ;

précision de l’axe dans lequel s’insère la proposition : 1. Sémantique/syntaxe ; 2. Traitement automatique des langues ; 3. Terminologie et terminographie.

Chaque proposition sera envoyée à deux évaluateurs anonymes choisis parmi les membres du comité scientifique.

Calendrier

15 mars 2020 : NOUVELLE date limite pour l’envoi des propositions de communication ;

30 mai 2020 : notification aux auteurs ;

1er juillet 2020 : envoi du programme prévisionnel ;

15 septembre 2020 : publication du programme définitif ;

16-17 novembre 2020 : colloque.

Comité scientifique

Danielle Candel (HTL, UMR 7597 CNRS - Université de Paris)

Emmanuel Cartier (LIPN CNRS & Université Sorbonne Paris Nord)

Patrick Drouin (Université de Montréal)

Paolo Frassi (Università degli Studi di Verona)

John Humbley (CLILLAC-ARP EA3967, Université de Paris)

Svetlana Krylosova (INaLCO, Paris)

Béatrice Lamiroy (KUniversiteit Leuven)

Marie-Claude L’Homme (Université de Montréal)

Magali Paquot (FNRS – Université catholique de Louvain)

Mojca Pecman (CLILLAC-ARP EA3967, Université de Paris)

Sabrina Pereira de Abreu (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Alain Polguère (ATILF CNRS & Université de Lorraine)

Agnès Tutin (Université Grenoble Alpes)

Maria Teresa Zanola (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Comité Organisateur

(Università degli Studi di Verona)

Maria Francesca Bonadonna

Silvia Calvi

Paolo Frassi

Giovanni Luca Tallarico

Silvia Domenica Zollo

Références bibliographiques

Abreu, Sabrina Pereira de (2018), « Considerações sobre a natureza colocacional e locucional de sintagmas terminológicos », dans ReDILLeT, n° 1(2).

Anscombre, Jean-Claude – Mejri, Salah (éds.) (2011), Le figement linguistique : la parole entravée, Paris, Champion.

Bally, Charles (1909), Traité de Stylistique française, Genève-Paris, Georg&Cie-Klincksieck.

Barkema, Henk (1996), « Idiomaticity and Terminology : a Multi-Dimensional Descriptive Model », dans Studia Linguistica, n° 50(2), pp. 125-160.

Blumenthal, Peter – Mejri, Salah (éds.) (2008), Les séquences figées : entre langue et discours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

Cabré, Maria Teresa (1992), La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplications, Barcelona, Empúries.

Candel, Danielle (1995), « Locutions en langues de spécialité », dans La locution en discours, n° spécial Cahiers du français contemporain, n° 2, pp. 151-173.

Danlos, Laurence (éd.) (1988), « Les expressions figées », Langages, n° 90.

De Bessé, Bruno (éd.) (1992), Phraséologie et terminologie en traduction et en interprétation. Actes du colloque international de Genève, octobre 1991, dans Terminologie et traduction, n° 2/3, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes.

Drouin, Patrick, (2003), « Term extraction using non-technical corpora as a point of leverage », dans Terminology, n° 9/1, pp. 99-117.

Fiala, Pierre (1987), « Pour une approche discursive de la phraséologie : remarques en vrac sur la locutionalité et quelques points de vue qui s’y rapportent, sans doute », dans Langage et société, n° 42, pp. 27-44.

Fiala, Pierre – Lafon, Pierre – Piguet, Marie-France (éds.) (1997), La locution : entre lexique, syntaxe et pragmatique, Paris, Klincksieck.

Frassi, Paolo – Calvi, Silvia – Humbley, John (à paraître), « Fouilles de textes et repérage d’unités phraséologiques », dans TOTh 2019, Terminologie & Ontologie : Théories et Applications, Chambéry, Éditions de l'Université Savoie Mont Blanc.

Galinski, Christian (1990), « Terminology and Phraseology », dans Terminology Science and Research, n° 1(1/2), pp. 70-86.

González Rey, Isabel (2015), La phraséologie du français, Toulouse, Presses universitaires du Midi.

Gouadec, Daniel (1993), « Extraction, description, gestion et exploitation des entités phraséologiques », dans Terminologies nouvelles, n° 10, pp. 83-91.

Gouadec, Daniel (éd.) (1994), Terminologie et Phraséologie. Acteurs et aménageurs. Actes de la 2e université d’automne en terminologie, Rennes, 20-25 septembre, Paris, La Maison du Dictionnaire.

Granger, Sylviane – Paquot, Magali (éds.) (2008), Phraseology : an interdisciplinary perspective, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing.

Gréciano, Gertrud (1993), « Vers une modélisation phraséologique : Acquis et projets d’EUROPHRAS », dans Terminologies Nouvelles, n° 10, pp. 16-22.

Gross, Gaston (1996), Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions, Paris, Ophrys.

Jacques, Marie-Paule –Tutin, Agnès (éds.) (2018), Lexique transversal et formules discursives des sciences humaines, Londres, ISTE Éditions.

Klein, Jean René – Lamiroy, Béatrice (2016), « Le figement : unité et diversité. Collocations, expressions figées, phrases situationnelles, proverbes », dans L’Information Grammaticale, n° 148, pp. 15-20.

Lainé, Claude – Pavel, Silvia – Boileau, Monique (1992), « La phraséologie, nouvelle composante de la recherche terminologique. Travaux du module canadien du Rint », dans L’Actualité terminologique, n° 25(3), pp. 5-9.

Lamiroy, Béatrice (2003), « Les notions linguistiques de figement et de contrainte », dans Lingvisticæ Investigationes, n° 26(1), pp. 1-14.

Lamiroy, Béatrice (2016), « How to tell a collocation from an idiom ? », dans Giacomini, L. & Orlandi, A. (éds.) Defining collocations for lexicographic purposes: from linguistic theory to lexicographic practice, Berne, Peter Lang, pp. 123-151.

Langlotz, Andreas (2006), Idiomatic Creativity : a Cognitive-Linguistic Model of Idiom-Representation and Idiom-Variation in English, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing.

Legallois, Dominique – Tutin, Agnès (2013), « Présentation : vers une extension du domaine de la phraséologie », dans Langages, n° 189(1), pp. 3-25.

L’Homme, Marie-Claude (1995), « Processing Word Combinations in Existing Term Banks », dans Terminology, n° 2(1), pp. 141-162.

L’Homme, Marie-Claude (2000), « Understanding Specialized Lexical Combinations », dans Terminology, n° 6(1), pp. 89-109.

L’Homme, Marie-Claude (2004), La terminologie : principes et techniques, Montréal, Les Presses universitaires de Montréal.

L’Homme, Marie-Claude (2009), « A Methodology for Describing Collocations in a Specialised Dictionary », dans Nielsen, S. & Tarp, S. (éds.), Lexicography in the 21st century, Amsterdam, John Benjamins, pp. 237-256.

Martins-Baltar, Michel (éd.) (1997), La locution entre langue et usages, Fontenay Saint-Cloud, ENS Éditions.

Mel’čuk, Igor (2013), « Tout ce que nous voulions savoir sur les phrasèmes, mais… », dans Cahiers de lexicologie, n° 102(1), pp. 129-149.

Misri, Georges (1987), « Approches du figement linguistique : critères et tendances », dans La linguistique, n° 23(2), pp. 71-85.

Montero Martínez, Silvia – García de Quesada, Mercedes – Fuertes Olivera, Pedro A. (2002), « Terminological Phrasemes in OntoTerm®. A New Theoretical and Practical Approach », dans Terminology, n° 8(2), pp. 177-206.

Moon, Rosamund (1998), Fixed Expressions and Idioms in English : A Corpus-based Approach, Oxford, Oxford University Press.

Nunberg, Geoffrey – Sag, Ivan A. – Wasow, Thomas (1994), « Idioms », dans Language, n° 70(3), pp. 491-538.

Pausé, Marie-Sophie (2017), « Structure lexico-syntaxique des locutions et incidence sur leur combinatoire », Thèse de doctorat, Nancy, ATILF-CNRS & Université de Lorraine.

Pavel, Silvia (1993a), « La phraséologie en langues de spécialité. Méthodologie de consignation dans les vocabulaires terminologiques », dans Terminologies Nouvelles, n° 10, pp. 67-82.

Pavel, Silvia (1993b), « Vers une méthode de recherche phraséologique en langue de spécialité », dans L’Actualité terminologique, n° 26(2), pp. 9-13.

Pecman, Mojca (2012), « Étude lexicographique et discursive des collocations en vue de leur intégration dans une base de données terminologiques », dans Terminology, Phraseology and Translation, special issue of The Journal ou specialised tranlation (JoSTrans), n° 18, pp. 113-138.

Polguère, Alain (2015), « Non compositionnalité : ce sont toujours les locutions faibles qui trinquent », dans Verbum, n° 37(2), pp. 257-280.

Rosembaum Franková, Lucia (2016), « Phrasèmes spécialisés dans les textes économiques », dans Cahiers de lexicologie, n° 108(1), pp. 43-57.

Rousseau, Louis-Jean (1993), « Terminologie et phraséologie, deux composantes indissociables des langues de spécialité », dans Terminologies nouvelles, n° 10, pp. 9-12.

Sechehaye, Albert (1921), « Locutions et composés », dans Journal de psychologie normale et pathologique, n° 18, pp. 654-675.

Tollis, Francis (éd.) (2001), La locution et la périphrase du lexique à la grammaire, Paris, L’Harmattan.

Tutin, Agnès – Grossmann, Francis (éds.) (2013), L’écrit scientifique : du lexique au discours. Autour de Scientext, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Vittoz, Marie-Berthe (2005), Les locutions en discours. Vers un inventaire de formes idiomatiques dans la langue des affaires Français-Italien, Alessandria, Edizione dell’Orso.

Zanola, Maria Teresa (2018), Che cos’è la terminologia, Roma, Carocci.