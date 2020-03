Announcement

Présentation

Quel rapport une révolution politique, moment tout entier tendu vers le changement, et donc vers l'avenir, entretient-elle avec les modèles du passé ? Est-il possible de « se passer du passé » ? Le changement brutal, la « régénération » et la « table rase », leitmotive du discours de la Révolution française, ne sont-ils que de vains mots ? Ce sont là autant de questions que nous voudrions poser à l'occasion de ce colloque, en prenant plus particulièrement comme objet de réflexion les formes et les contenus de l'éloquence révolutionnaire et le rapport qu'ils entretiennent avec les traditions et les modèles passés, de la Révolution française aux révolutions qui secouent la France tout au long du XIXe siècle. La question du rapport conflictuel et ambigu des révolutions politiques aux modèles du passé nous invite à réfléchir à la fois aux formes discursives, notamment rhétoriques, dont hérite la Révolution française, et à la manière dont cette dernière les récupère, les rejette ou les transforme, et à la fois à l'influence qu'exerce à son tour la Révolution française sur les discours des révolutions suivantes : là encore, s'agit-il d'une imitation (et, le cas échéant, de quel ordre ?), d'un refus, ou d'une métamorphose ?

En posant ces questions, nous envisageons de lier l'histoire des formes discursives mais également littéraires à celle des révolutions puisque, selon les termes de Victor Hugo, « les penseurs de ce temps, les poètes, les écrivains, les historiens, les orateurs, les philosophes, tous, tous, tous, dérivent de la Révolution française ». Mais il serait également intéressant de comparer ces contextes révolutionnaires à des formes d'éloquence différentes, intervenant au contraire dans des périodes plus calmes, entre les révolutions, afin d'en faire ressortir les traits spécifiques.

Colloque organisé par les universités Paris 8 et Paris Nanterre.

Organisateurs

Patrick Brasart (université Paris 8)

Hélène Parent (université Paris Nanterre)

Stéphane Pujol (université Toulouse Jean Jaurès)

Comité scientifique

Andrea Del Lungo (Paris Sorbonne)

Michel Delon (Paris Sorbonne)

Françoise Douay-Soublin (université d'Aix-en-Provence)

Peter France (université d’Édimbourg)

Paule Petitier (Paris Diderot)

Jean-Marie Roulin (Jean Monnet - Saint-Etienne)

Jean-Paul Sermain (Paris III Sorbonne Nouvelle)

Alain Vaillant (Paris Nanterre)

Programme

► Premier jour – mercredi 10 juin 2020 (université Paris Nanterre, amphithéâtre Max Weber)

9h : accueil des participants

9h15-9h30 : introduction par les organisateurs

1er thème : Théories et pratiques oratoires en révolution

9h30-9h55 : Blandine Poirier (université Paris Diderot), « “Ah ! je le sens bien, je ne suis plus de ce monde” : l’éloquence neckerienne à l’épreuve de la Révolution française »

(université Paris Diderot), « "Ah ! je le sens bien, je ne suis plus de ce monde" : l'éloquence neckerienne à l'épreuve de la Révolution française » 9h55-10h20 : Stéphanie Genand (université de Bourgogne), « "Les plus grands plaisirs nous viennent par l'oreille" : puissances de l'éloquence chez Sade »

10h20-10h30 : discussion

Pause café – 10h30-11h

11h-11h25: Anne Quennedey (Sorbonne université), « Saint-Just et l’éloquence révolutionnaire, de la théorie à la pratique »

11h25-11h50: Maïté Bouyssy (université Paris I), « Barère à la tribune ! »

11h50-12h : discussion

Pause déjeuner – 12h-14h (restaurant du Crous de Nanterre)

2ème thème - L'invention d'un genre délibératif moderne ?

14h-14h25: Hélène Parent (université Paris Nanterre), « Vir bonus dicendi peritus : les orateurs de la Révolution française et l'éloquence romaine, de l'imitation rhétorique à l'invention d'un mythe »

14h25-14h50: Patrick Brasart (université Paris 8), « Rhétoriques en révolution »

14h50-15h: discussion

Pause café – 15h-15h30

15h30-15h55: Anne Vibert (université Grenoble III), « L’éloquence parlementaire de la première moitié du xix e siècle ou l’avènement d’un genre délibératif moderne »

15h55-16h20: Jean-Numa Ducange (université de Rouen-Normandie), « Parler au peuple pour agir : Jean Jaurès et l'éloquence révolutionnaire »

16h20-16h30: discussion

► Deuxième jour – jeudi 11 juin (université Paris Nanterre, salle de conférences du bâtiment Pierre Grappin)

9h15 : accueil des participants

3ème thème – L'éloquence révolutionnaire au prisme de ses représentations

9h30-9h55 : Olivier Ritz (université Paris Diderot), « “ Les discours font partie de l’histoire ” : l’écriture de la parole politique dans les premières histoires de la Révolution »

9h55-10h20: Corinne Saminadayar-Perrin (université Montpellier III), « Le mythe de l'éloquence révolutionnaire dans la fiction du XIX e siècle »

10h20-10h30: discussion

Pause café – 10h30-11h

11h-11h25: Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne université) « l’éloquence du corps blessé dans la tragédie du XVIII e siècle »

11h25-11h50: Gérard Gengembre (université de Caen), « Joseph de Maistre, ou l'éloquence au diapason de la providence »

11h50-12h: discussion

Pause déjeuner – 12h-14h30 (restaurant du Crous de Nanterre)

14h30-14h55: Thibaut Julian (Sorbonne université), « Que reste-t-il de la Terreur ? Usages et valeurs de la parole de Marat, Danton et Robespierre dans le théâtre autour de Thermidor »

14h55-15h20: Fabienne Bercegol (université Toulouse Jean-Jaurès), « L'éloquence mise en portraits dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand »

15h20-15h30: discussion

Pause café – 15h30-16h

16h30-17h30 – Table ronde : « enseigner l'éloquence aujourd'hui »

Participants :

Olivier Barbarant (doyen de l'inspection des lettres)

Participants :

Olivier Barbarant (doyen de l'inspection des lettres)

Pierre Chiron (professeur de rhétorique et de littérature grecques à l'université de Paris-Est Créteil Marne-la-Vallée)

Guillaume Prigent (enseignant à l'IEP de Paris, juré de plusieurs concours d'éloquence dans les universités, et formateur en prise de parole publique).

Anne Vibert (inspectrice générale des lettres).

Un dîner est proposé aux participants le jeudi 11 à 20h (restaurant à Paris, adresse à confirmer)

► Troisième jour – vendredi 12 juin (université Paris 8, bâtiment D, amphithéâtre D02)

9h : accueil des participants

4ème thème – Éloquence révolutionnaire et action politique

9h15-9h40: Éric Avocat (université de Kyoto), « Les armes de la parole. L'éloquence révolutionnaire au défi et au miroir de la violence »

9h40-10h05: Michel Biard (université de Rouen-Normandie), « "Révolutionnaire" et "extraordinaire", deux adjectifs devenus des synonymes politiques dans les discours prononcés à la Convention nationale »

10h05-10h30: Patrick Wald Lasowski (université Paris 8), « Un étranger nommé Lazowski »

10h30-10h40: discussion

Pause café – 10h40-11h

5ème thème – Les tribunes révolutionnaires : hybridité des formes et mélange des voix

11h-11h25: Monique Cottret (université Paris Nanterre), « Éloquence de chaire, éloquence révolutionnaire : un clergé patriote de l’enthousiasme à l’amertume »

11h25-11h50: Céline Borello (université du Mans), « L'éloquence pastorale au service de l'éloquence politique ? Le cas de Rabaut Saint-Etienne dans les assemblées révolutionnaires (1789-1793) »

11h50-12h: discussion

Pause déjeuner – 12h-14h (restaurant du Crous de Paris 8)

14h-14h25 : Huguette Krief (université d'Aix-Marseille), « La rhétorique des humiliés : Barbault-Royer (1767-1831), le jacobin libre de couleur »

14h25-14h50 : Pierre Serna , (université Paris I) « Écouter la parole des sans-dents. Rhétorique des humbles dans les cahiers de doléances »

14h50-15h15: Dominique Dupart (université de Lille III), « La révolution par les toasts, 1830 et 1848 »

15h15-15h25 : discussion

15h25-15h45 : conclusion du colloque par les organisateurs.