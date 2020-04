Announcement

Présentation

Pour la rentrée 2020, l’Ecole doctorale SHS 586 de l’Université Picardie Jules Verne propose un contrat doctoral de 3 ans (2020-2023) sur le thème des projets transmanche dans les dynamiques anglo-européennes. La thèse s’effectuera au sein de l’unité de recherche UR UPJV 4295 CORPUS, sous la direction de Mélanie Torrent.

Thème et objectifs

Ce projet doctoral propose d'évaluer l’impact des projets culturels INTERREG transmanche sur les identités civiques et culturelles en Angleterre, en étudiant leur médiatisation dans l’espace public local, régional et national, et leur influence sur les politiques, pratiques et perceptions des acteurs concernés (institutionnels ou non, étatique et non-étatique, opérateurs/programmateurs et participants). Au regard des dernières décennies et du choix des Britanniques pour le « Brexit » en juin 2016, il examine dans quelle mesure les projets culturels INTERREG ont contribué à créer un espace culturel commun – à quelle(s) échelle(s) et sur quelles thématiques – et à générer de nouvelles formes de gouvernance démocratique. Centré sur les coopérations entre le Sud-Est anglais et les départements frontaliers des Hauts-de-France, ce projet identifiera l’impact des multiples acteurs locaux des relations internationales culturelles contemporaines sur les relations anglo-franco-européennes, afin de réévaluer le rôle des régions dans la construction européenne. Croisant histoire politique, études urbaines et relations internationales, la thèse examine le lien entre cultures politiques et industries culturelles dans les coopérations transfrontalières transmanche, et l’impact de ces collaborations sur la relation identitaire au territoire local et à ses représentations aux échelles nationales et européennes.

L’objectif du projet est de comprendre quelle a pu être la relation entre les programmes INTERREG, dont l’ambition est de favoriser la coopération vers plus d’intégration économique et sociale tout en augmentant le sentiment d’appartenance et d’identification à l’UE, et le rapport à l’Europe (au sens restreint et large) au Royaume-Uni.

Travaillant sur la gouvernance, le rôle des villes et les mémoires partagées, les recherches identifieront dans quels cas les programmes de coopération ont donné lieu à une redistribution des pouvoirs, à des transferts culturels ou à des créations transculturelles, grâce à quelles dynamiques et avec quelles conséquences. S’interrogeant sur la spécificité des programmes culturels, elles montreront aussi dans quelle mesure INTERREG a été mobilisé pendant la campagne du référendum de 2016 par les partisans et opposants de l’UE. Etudier la médiatisation des projets – dans ses processus comme ses résultats – offrira ainsi de nouvelles perspectives sur la représentativité et sur la politique des émotions. Un des objectifs sera d’évaluer dans quelle mesure gouvernance, bien-être et sociabilité sont liés – à dessein ou non – et comment les mobilités (des biens, personnes et savoirs) les stimulent et/ou en bénéficient.

Modalités de candidature

Les candidatures sont à transmettre sur la plateforme dédiée pour le 6 juin 2020.

Elles seront évaluées par le conseil de l’école doctorale au mois de juin.

La fiche détaillée du contrat et du projet est disponible à l’adresse suivante :

https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=fr&site=shsupjv&matricule_prop=30478

Pour tout complément d'information contacter Mélanie Torrent :