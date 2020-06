Remuer ciel et terre. Apport du LiDAR à l'archéologie

Announcement

11-12 décembre 2020 à Remiremont

Argumentaire

Inventée dans les années 30, la télédection et télémétrie par imagerie laser permet de mesurer et d’obtenir des informations sur un objet, sans contact physique avec lui. Utilisée par la NASA en 1971 pour cartographier la Lune, cette technologie scanner aéroportée permet, grâce à la forte densité d’impulsions laser émises, de détecter tous les détails du sol, y compris les microreliefs. Sur Terre, son usage s’est progressivement étendu à la cartographie de grandes surfaces ou à celle de sites d’accès difficiles aux opérateurs de terrain, pour des applications touchant à de nombreux domaines, dont l’hydrologie, la foresterie, l’agriculture, l’étude des risques naturels et plus généralement de l’environnement et à l’archéologie, depuis l’expérience menée, en 2001, sur le site britannique de Stonehenge.

Exigé par les autorités dans le cadre d’un plan de gestion du site, ce relevé a, en effet, fourni des données archéologiques inédites et inattendues (Bewley et alii 2005). Dans le même temps, la mise au point d’algorithmes excluant de l’acquisition les retours d’onde n’ayant pas atteint le sol, permettait, «de voire au travers des arbres» (Amable et alii 2005). Les espaces forestiers jusqu’alors vierges ou presque de toute prospection, tant il était difficile d’y repérer les vestiges anthropiques, pouvaient désormais livrer leurs secrets.

On sait depuis, par le biais de missions fortement médiatisées conduites dans les vastes forêts tropicales de l’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Sud, (la dernière, au Guatemala, datant de 2018) combien Le Lidar a bouleversé les perspectives en passant de l’étude d’un site particulier à celle des paysages alentour pour le remettre en contexte et transformé radicalement la compréhension et la gestion futures de l’environnement historique, En France, une des toutes premières expériences de ce genre et la première sur une grande superficie (env. 120 km²) a été conduite en 2006, dans la forêt de Haye, aux abords de Nancy, sous la houlette de Murielle Leroy-Georges du Service régional d’archéologie, en lien avec des chercheurs de l’INRA, afin de cartographier les vestiges d’habitats et de parcellaires et d’analyser l’impact de l’utilisation ancienne des sols sur l’état et le fonctionnement des écosystèmes forestiers (Georges-Leroy et al. 2011). D’autres acquisitions en collaboration avec l’ONF, des DREAL, quelques parcs régionaux, voire des régions et des départements ont, depuis, contribué à enrichir la carte archéologique d’un bons nombre de territoires nationaux, couverts ou non.

