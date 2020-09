Announcement

Argumentaire

Cette revue internationale d’études sur les œuvres d’Ippolito Nievo, dont la périodicité est annuelle, vient combler une lacune criante, car bien que cet auteur soit désormais reconnu comme l’un des plus importants de la littérature italienne du xixe siècle, aucune revue ne lui était consacrée spécifiquement.

Issu de la seconde génération du Risorgimento, Ippolito Nievo (1831-1861) n’a connu, au cours de son rapide passage sur cette terre, que les années les plus agitées, les plus mouvementées, mais aussi les plus riches du Risorgimento. De cette période où le sort de l’Italie n’était encore en rien figé en une solution définitive, de ce rêve d’une société encore à naître, de cette conscience historique aiguë, naquit, sous sa plume, une œuvre extrêmement originale, comme inspirée par un passé, comme portée une sorte de stupéfiante prescience de l’avenir.

La revue comporte 4 rubriques :

Articles (entre 5 et 10) sur la vie et sur l’œuvre de Nievo ou sur le contexte historique qu’il a connu.

Rubrique En relisant qui porte sur des textes de Nievo ou sur Nievo publiés entre 2000 et 2019.

Recensions qui portent sur des textes de Nievo, sur Nievo ou sur le contexte historique.

Bibliographie où nous signalons les œuvres de Nievo ou sur Nievo publiées récemment.

Les objets d’études de la revue PISANA sont Ippolito Nievo, sa vie et son œuvre, mais aussi le contexte historique, le contexte littéraire, les personnages plus ou moins connus qu’il a croisés, de Garibaldi à Arnaldo Fusinato, d’Erminia Fuà à Giovanni Arrivabene. Les recensions portent sur toutes les publications des œuvres de Nievo, sur toute la production critique nievienne, particulièrement celle de ces quinze dernières années et aussi sur des analyses historiques ou littéraires du contexte.

Modalités de contribution

Les trois langues de publication sont le français, l’italien, l’anglais.

Les articles sont sélectionnés selon la procédure de la relecture en "double aveugle". Ils font ensuite l’objet d’une relecture éditoriale par les membres du comité éditorial.

Vous pouvez envoyer à l’adresse de la rédaction : (pisana19@outlook.com)

Une proposition d’article (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu) pour le n. 3 (parution en 2021)

au plus tard le 31 janvier 2021

si votre proposition est retenue, l’article sera à remettre pour le 30 juin

Une proposition de recension d’éditions critiques d’œuvres de Nievo, ou de littérature secondaire portant sur Nievo, son œuvre ou le contexte historique.

Les langues acceptées sont le français, l’italien et l’anglais.

Comité scientifique

Perle Abbrugiati (Aix-Marseille Université)

Maurizio Bertolotti (Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova)

Simone Casini (Università degli Studi di Perugia)

Mariella Colin (Université de Caen)

Marinella Colummi Camerino (Università Ca’ Foscari Venezia)

Bruno Falcetto (Università degli Studi di Milano)

Denis Ferraris (Université Sorbonne-Nouvelle)

Daniele Fiorentino (Università Roma-Tre)

Jean-Yves Frétigné (Université de Rouen)

Edwige Fusaro (Université Rennes 2)

Claudio Gigante (Université libre de Bruxelles)

Hubert Heyries (Université de Montpellier)

Mario Isnenghi (Università Ca’ Foscari Venezia)

Giovanni Maffei (Università di Napoli Federico II)

Ugo Maria Olivieri (Università di Napoli Federico II)

Matteo Palumbo (Università di Napoli Federico II)

Patrizia Zambon (Università degli Studi di Padova)

Matteo Sanfilippo (Università della Tuscia-Viterbo)

Comité de rédaction et comité éditorial