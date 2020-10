Pratiques et politiques éditoriales contemporaines

Announcement

Présentation

Ouvert à tous, le séminaire mobilise l'expérience d'historiens du livre, d'historiens des sciences, d'anthropologues et de sociologues comme de spécialistes des sciences et des sciences de l'information.

Il se déroule le jeudi de 17 à 19h, EHESS 105 bd Raspail (salle 4).

Le séminaire étudie l'organisation du travail intellectuel et de l'activité scientifique à partir de l'histoire des publications du XIXe siècle à aujourd'hui. À l'issue d'une enquête sur les revues scientifiques, la session 2020-2021 reprendra la problématique de l'articulation de l'ensemble des publications produites dans un champ disciplinaire, à partir de deux exemples, l'archéologie et la physique, dans une perspective chronologique large. Il approfondira également les liens entre écrit, publication et outillage documentaire au milieu du XXe siècle, à partir d'études de cas (expositions et musées documentaires).

Programme

15 octobre 2020 : Valérie Tesnière , Problématique du séminaire, introduction et questions de méthode

19 novembre 2020 : Elise Lehoux, docteure en histoire. Illustrer l'archéologie au XIX e siècle : des ouvrages archéologiques aux premières revues.

17 décembre 2020 : Anne- Marie Guimiers-Sorbets , professeur émérite (Université Paris Nanterre) : L'archéologie des bases de données en archéologie, leur mise en oeuvre en France et leurs rapports avec les publications

7 janvier 2021 : Virginie Fromageot , ingénieure CNRS (UMR ArScAn) : L'archéologie des ressources d'information archéologiques sur Internet à partir des archives du web

4 mars 2021 : Valérie Tesnière : Autour de l'Exposition de 1937 et des représentations des formes de l'écrit : le Musée de la littérature, avec Claire Bustarret (CNRS-EHESS)

Rappel des travaux antérieurs

Rythmes de production et de circulation dans le cadre d’une enquête statistique 2011-2012 , 2012-2013 , 2013-2014. Études de cas d'éditeurs et d’entreprises de presse scientifique (2014-2015). En 2015-2016, un élargissement des enquêtes en cours sur les revues s'est opéré d'une part sur les acteurs éditoriaux (rédacteurs, traducteurs, collaborateurs....) et d'autre part sur les revues en ligne. Ces enquêtes se sont poursuivies en 2016-2017 sur les revues et sur d'autres acteurs éditoriaux (directeurs, rédacteurs, traducteurs, indexeurs, collaborateurs, libraires...) ainsi que sur d'autres produits éditoriaux tels que les encyclopédies et en 2017-2018 aux circuits particuliers de diffusion. Le séminaire 2018-2019 est également revenu sur les enjeux de la pratique au travers des publications de spécialité (droit, médecine) aux XIXe et XXe siècles. Le cycle 2019-2020 fut l’occasion de poursuivra l’enquête sur les revues françaises contemporaines (rédactions et éditeurs depuis 1945).

Production : Histoire et Actualité de la revue. Revue de Synthèse Tome 135 - 6e Série - N° 2-3 - 2014.