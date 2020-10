Les formes textuelles : marques langagières et socio-culturelles

Announcement

(Volume 09 / N° 01) (Parution prévue décembre 2020)

Coordination

Numéro thématique coordonné par :

Dr. Fatima Zohra HARIG BENMOSTEFA

Dr. Imene MIRI- BENABDALLAH

Argumentaire

L’objectif de ce numéro est de s’interroger sur les stratégies discursives et extra-discursives qui permettent d’accéder au sens et de déterminer les contraintes qui pèsent sur les formes textuelles en mettant l’accent sur la portée du genre de discours (J.-P. Bronckart, 1997)[1] dans la matérialisation des productions textuelles.

En privilégiant un axe pluridisciplinaire, ce numéro a pour ambition d’appréhender d’une part le cadre de la description linguistique, sémiotique, littéraire, didactique, pragmatique les textes et les discours en mettant l’accent sur leurs effets sur l’acte d’interprétation du sens et d’autre part de se questionner sur le lien entre le discours (dans ses différentes acceptions, littéraire, médiatique, journalistique, scientifique, scolaire, politique, publicitaire, filmique etc.) et son appartenance culturelle.

Dans ce contexte, nous accordons un intérêt particulier à la diversité des enjeux épistémologiques que tout texte ou discours soulève dans la sphère socio-culturelle afin de comprendre comment le/ les discours opèrent en fonction de contraintes socio-culturelles pour voiler/ dévoiler le/ les sens d’un texte.

Le numéro porte également sur la question des pratiques langagières en tant que procédés langagiers, activés par des variables multi-sémiotiques et par le contexte linguistique pour examiner comment les outils conceptuels, mis en place par plusieurs théories du sens en sciences humaines, peuvent révéler le/ les sens.

Comment le sens est-il appréhendé par telle ou telle communauté socioculturelle ? Seule donc une approche médiée des discours, sous la gouverne des contraintes socio-culturelles, permettra de rendre compte de la complexité des stratégies que doivent mobiliser les lecteurs pour opérer des choix en vue d’attribuer un ou plusieurs sens au discours.

Axe 1 - Analyse des discours et théorisation linguistique

Les contributions concernent les théories linguistiques, la linguistique de corpus, les applications didactiques de la linguistique, la linguistique du texte, qu'il soit écrit ou oral, ainsi que les analyses conversationnelles. Il s’agit de théoriser la/ les langue(s) dans une perspective aussi bien synchronique que diachronique, en partant du ou des discours et au travers des sous-branches de l’analyse linguistique mentionnées ci-dessus.

Axe 2 : Discours sociaux et représentations

Les dimensions discursives des interactions en situation de communication constituent un objet d'étude privilégié pour les recherches en prenant en compte les aspects audio-scripto-visuels de ces discours, et en les considérant dans leur inscription dans des pratiques et des usages sociaux. Ces recherches envisagent les différentes formes d’articulation et d’interaction entre le langagier d’une part, et le social, le cognitif, ou le technologique d’autre part.

Modalités de soumission des articles

Les articles sont à envoyer via le site ASJP

Calendrier prévisionnel :

Date limite d'envoi des propositions d’articles: 15 Novembre 2020.

Publication prévue fin décembre 2020

Remarque : Le Template de la revue est téléchargeable sur le site officiel de la revue

Notes

