Announcement

Présentation

Lancement du site web d’édition numérique, le 8 décembre 2020

L’équipe du projet Testaments de Poilus est heureuse de vous convier à la présentation de l’édition numérique des Testaments de Poilus, désormais disponible sur internet.

Ce site web est la restitution des travaux des contributeurs bénévoles qui ont participé à la transcription et à l’encodage au format informatique TEI des testaments, via une plateforme de transcription collaborative ouverte en janvier 2018 (https://testaments-de-poilus.huma-num.fr). Nous les remercions une nouvelle fois ici pour leur travail de qualité.

À terme, l’édition numérique devrait permettre la consultation et l’étude d’un millier de testaments rédigés par des Poilus de la Grande Guerre morts pour la France, aujourd’hui conservés dans les fonds d’archives notariales des Archives nationales, aux Archives départementales des Yvelines et aux Archives départementales du Val-d’Oise. Cette édition permet de mieux connaître les Poilus, leur rapport à la guerre et à la mort probable. Elle propose des fonctionnalités de recherche avancée dans le corpus, de comparaison et d’export des testaments, et, entre autres contenus, une cartographie des testaments et des fiches individuelles sur les testateurs.

Modalités de participation

En raison de la crise sanitaire actuelle, la demi-journée de présentation aura lieu en visioconférence le 8 décembre 2020. L’accès à la conférence est libre et gratuit. Néanmoins, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire par courriel en écrivant à testaments-de-poilus.an@culture.gouv.fr ; l’équipe projet vous enverra en temps voulu le lien pour suivre la visioconférence.

Programme