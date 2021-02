Secularity in Quebec: historical perspectives

Announcement

Argumentaire

Dans une société coloniale où les vagues d’immigration ont mis en présence des appartenances religieuses plurielles et souvent antagonistes, doublées de dualité linguistique, la laïcité a émergé comme possible solution d’apaisement des tensions et de résorption de l’intolérance religieuse. Bien que ces enjeux soient au-devant de l’actualité québécoise depuis deux décennies, les débats sont loin d’être nouveaux. Depuis la fin du 18e siècle en particulier, la laïcité a été au cœur de la mise en place de l’État, du droit et des institutions publiques, et ce, bien que la confessionnalisation l’ait souvent emporté.

La diversification croissante de la population québécoise, au cours des dernières décennies, a posé avec plus d’acuité les enjeux liés à la gestion du pluralisme religieux dans une société qu’on dit sécularisée. Ces derniers se sont notamment cristallisés autour des débats entourant la « crise » des accommodements raisonnables, la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État, le projet de loi sur la laïcité de l’État du gouvernement Legault et son adoption au printemps 2019. Ces récents débats ont mis au jour les profondes divisions idéologiques qui existent au Québec au sujet du concept même de laïcité, de sa définition et de sa mise en œuvre, autrement dit au sujet des différents régimes de laïcité possibles.

Ces débats soulèvent par ailleurs des enjeux de mémoire importants, notamment en ce qui a trait à l’utilisation de l’héritage de la Révolution tranquille. Dans ce contexte de polarisation croissante des débats publics, ce numéro d’Études d’histoire religieuse vise à apporter un éclairage historique sur la question.

La revue accueillera les travaux portant, entre autres, sur les événements, les processus, les institutions, les discours et les acteurs et actrices clés ayant participé à l’évolution de la laïcité et des débats l’entourant au Québec, depuis la fin du 18e siècle jusqu’à aujourd’hui. Les études historiques thématiques comme historiographiques sont les bienvenues, ainsi que les réflexions sur l’approche interdisciplinaire et les comparaisons avec d’autres contextes géographiques.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Veuillez nous envoyer vos propositions (250-300 mots)

pour le 15 avril

aux adresses suivantes : ehr@schec.ca et catherine.larochelle.1@umontreal.ca

Calendrier

Les propositions doivent être acheminées à la revue au plus tard le 15 avril 2021 ;

La confirmation des propositions retenues sera transmise le 1er mai 2021 ;

Les textes finaux (40 000 signes, espaces compris, environ 6000 mots) sont attendus pour le 15 octobre 2021 ;

Publication du numéro : été 2022.

