Entre 1940 et 1945, la France subit d’importantes destructions, sans commune mesure avec celles de la Première Guerre mondiale. La Reconstruction est enfin l’occasion pour tous les acteurs de moderniser le cadre bâti, de rattraper 50 ans de retard en matière de logement et d’aménagement urbain et de prévoir l’avenir pour les décennies suivantes. Architectes, urbanistes, ingénieurs, géomètres, agents des ministères et des collectivités locales vont alors produire une iconographie abondante : photographies, films, cartes, plans,vues aériennes, affiches, calques, permettant de croiser échelles et regards, de documenter et de saisir l’évolution des villes et d’annoncer le développement urbain et territorial des Trente Glorieuses. La journée d’étude en ligne du 8 avril 2021 se fixe un double objectif : d’une part, se repérer dans les différents fonds d’institutions patrimoniales en présentant les types de documents iconographiques et audiovisuelles, tout en appréhendant leur contexte de production, d’autre part, comprendre à quoi servent ces sources aujourd’hui, ce qu’elles apportent à la recherche en matière d’histoire de l’architecture, de l’urbanisme, des techniques ; mais aussi saisir leur intérêt pour les professionnels du patrimoine, les élus et les acteurs locaux tant pour la réflexion patrimoniale que pour la gestion quotidienne, le rapport avec les habitants et les visiteurs des territoires reconstruits.

Cette journée d’étude est organisée par les Archives nationales en partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles.

9 h 00-9 h 10 Discours d'accueil par Bruno Ricard, directeur des Archives nationales, et Christel Palant, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris–Val de Seine

Première session : Les sources iconographiques de la Reconstruction : abondance et repérage

animée par Solange Bidou, chef du départementde l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture aux Archives nationales

9 h 10-9 h 30 Le Calvados reconstruit : histoire des sources et représentation des données archivistiques par Jessica Huyghe , responsable de la collecte des archives des services déconcentrés de l'État aux Archives départementales du Calvados

, responsable de la collecte des archives des services déconcentrés de l'État aux Archives départementales du Calvados 9 h 30-10 h 10 Les archives iconographiques des ministères des Travaux publics, de la Reconstruction et de l’Urbanisme par Stéphane Rodriguez-Spolti et Boris Labidurie , responsables de fonds au DEATA, Archives nationales

et , responsables de fonds au DEATA, Archives nationales 10 h 10-10 h 30 Dunkerque et les archives de la Reconstruction par William Maufroy, responsable du Centre de la mémoire urbaine d'agglomération-Archives de Dunkerque, et Olivier Ratouis , professeur d’urbanisme à l’université Paris-Nanterre

, professeur d’urbanisme à l’université Paris-Nanterre 10 h 30-10 h 50 Le fonds du service de presse à New York : une source inédite sur l’histoire des destructions par Jean-Philippe Dumas et Clément Noual, Archives du ministère des Affaires étrangères

10 h 50-11 h 05 Échanges

11 h 05-11 h 20 Pause

Deuxième session : Documenter l’invisible

animée par Émilie d’Orgeix,directrice d’études à l’École pratique des hautes études-PLS

11 h 20-11 h 40 Espaces-temps du tâtonnement. L’imagerie des chantiers de laReconstruction dans les brevets d’invention, « une fiction plus vraie que la réalité » ? par Guy Lambert , maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville 11 h 40-12 h 00 Célébrer le provisoire du temps de la Seconde Reconstruction : les baraquements-églises par Lucile Pierron, maître de conférences associée en histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy

12 h 00-12 h 15 Échanges

Troisième session : L’apport des sources audiovisuelles

animée par Éléonore Marantz, maître de conférences à l’université Paris I

14 h 00-14 h 25 Le fonds audiovisuel du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme par Sandrine Gill , cheffe de projet sur l’archivage audiovisuel aux Archives nationales

, cheffe de projet sur l’archivage audiovisuel aux Archives nationales 14 h 25-14 h 50 La Reconstruction vue par Les Actualités françaises : dépasser le traumatisme de la guerre et explorer de nouveaux horizons par Perrine Val , post-doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,membre du projet de recherche européen VICTOR-E

, post-doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,membre du projet de recherche européen VICTOR-E 14 h 50-15 h 15 Les sources audiovisuelles de la Reconstruction en Bretagne par Benjamin Sabatier, docteur en histoire de l’art de l’université de Rennes

15 h 15-15 h 30 Échanges

15 h 30-15 h 40 Pause

Quatrième session : L’intérêt renouvelé pour l’iconographie de la Reconstruction

animée par Christel Palant, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine

15 h 40-16 h 00 Dans la Manche, changer de point de vue sur la Reconstruction par Jean-Baptiste Auzel , directeur des Archives départementales de la Manche

, directeur des Archives départementales de la Manche 16 h 00-16 h 20 Les sources iconographiques de la Reconstruction en département : provenance, typologies et usages. Le cas de l'Eure par Ludivine Ponte , directrice adjointe des Archives départementales de l'Eure

, directrice adjointe des Archives départementales de l'Eure 16 h 20-16 h 40 Débattre la Reconstruction. Le rôle des avant-projets et documents rectificatifs dans l’attribution de la valeur patrimoniale d’un édifice par Jade Berger , maître de conférences associée en Histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy

, maître de conférences associée en Histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy 16 h 40-17 h 10 ALEGORIA : structurAtion et vaLorisation du patrimoinE géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé par Valérie Gouet-Brunet, directrice de recherche au ministère de la Transition écologique et solidaire et cheffe du projet ANR Alegoria

17 h 10-17 h 20 Échanges

17 h 20 Conclusion de la journée d’étude par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université de Bordeaux-Montaigne