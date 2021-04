La question de l'émancipation des femmes en Italie (1815-1930)

Summary

Le colloque sera centré sur les discours produits au XIX e siècle et au début du XX e siècle sur l'émancipation des femmes en Italie dans toute leur variété et leur complexité, y compris les discours opposés à l'indépendance féminine. On prêtera une attention précise aux multiples déclinaisons du féminisme en Italie (les revendications des écrivaines, des « émancipationnistes »-emancipatrici, ainsi que des défenseurs des droits des femmes) au delà de la tendance hagiographique qui a consisté à présenter des biographies élogieuses et idéalisées des femmes d'action du Risorgimento, ainsi que des interprétations historiographiques qui ont souvent réduit les positions féministes aux revendications suffragistes. Les récentes recherches en histoire culturelle, qui ont considérablement élargi l'approche de l'histoire des femmes au cours de la période de la construction de la nation italienne, seront ici mobilisées pour faire émerger des lectures originales et présenter des pensées méconnues.

Il convegno si concentrerà sui discorsi prodotti nel XIX e all'inizio del XX secolo sull'emancipazione femminile in Italia in tutta la loro varietà e complessità, compresi i discorsi contrari all'indipendenza femminile. Particolare attenzione sarà dedicata alle molteplici declinazioni del femminismo in Italia (le rivendicazioni delle scrittrici, delle emancipatrici, così come dei difensori dei diritti delle donne), al fine di superare la tendenza agiografica a presentare biografie idealizzate delle donne d'azione risorgimentali, così come le interpretazioni storiografiche che hanno spesso ridotto le posizioni femministe a rivendicazioni suffragiste. Le recenti ricerche nel campo della storia culturale, che hanno notevolmente ampliato l'approccio alla storia delle donne durante il periodo della costruzione della nazione italiana, saranno qui mobilitate per far emergere letture originali e presentare pensieri poco conosciuti.