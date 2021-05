Summary

Ce colloque se propose de dévoiler les conceptions sur l'histoire qu'expriment les textes alphonsins, leurs modèles, leur originalité et leur influence, en projetant leur étude d'un point de vue comparatif, qui confronte les conceptions historiques à d'autres traditions (par exemple, la loi) et d'autres contextes. Il s'agit entre autres d'examiner la différence entre histoire particulière et histoire universelle et la tradition des deux concepts : le passage de l'histoire particulières aux chroniques particulières ; les relations entre l'organisation du récit historique et l'idée de translatio imperii ; la fonction et les implications de la chronologie ; ce qu'implique l'usage d'une langue romane dans l'écriture historique ; la formulation alphonsine de la théorie des Six Âges du Monde et la persistance et la fonction de ce sujet juqu'à 1350.