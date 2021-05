P'arte da conversa #3: Short Circuit Actions in the public space

Announcement

Ciclo de encontros P'ARTE DA CONVERSA, organizados pelo núcleo de investigação P’ARTE – pensar praticar partilhar perturbar provocar arte, grupo THELEME – Estudos Interartes e Intermedia, Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Programma

3 Outubro 2019

#1 - Cinema documental e de animação. Animavì Festival of animation cinema and poetic art. Filippo Biagianti e Simone Massi (realizadores e organizadores do festival), em conversa com Vanessa Montesi (investigadora, CEC-FLUL).

10 Dezembro 2020

#2 - Arquivo da Vila. Um arquivo para a re_activação do vínculo a um lugar. Marta Setúbal (arquitecta e mestre em estratégias de espaço), em conversa com Marta Traquino (artista e investigadora, CEC-FLUL).

7 de Maio (sexta-feira)

das 10h00 às 12h00 (hora local portuguesa, UTC+1).

Memórias do Lugar. Os territórios da nova narração oral​

Com Luís Correia Carmelo , narrador oral e investigador (IELT-NOVA FCSH)

, narrador oral e investigador (IELT-NOVA FCSH) Ana Sofia Paiva , atriz, narradora oral e investigadora (IELT-NOVA FCSH e cooperativa Memória Imaterial)

, atriz, narradora oral e investigadora (IELT-NOVA FCSH e cooperativa Memória Imaterial) e José Barbieri , diretor da cooperativa cultural Memória Imaterial

, diretor da cooperativa cultural Memória Imaterial em conversa com Pénélope Patrix, investigadora (CEC-FLUL).

Vídeo-conferência via zoom. Entrada livre com o link de acesso (ID da reunão: 833 5055 5359 / PIN: 935947).​

Sessão em português (questions in English, French and Spanish can be translated).

Entrada livre. Não hesitem em partilhar a informação. ​

Sinopse

Luís Correia Carmelo e Ana Sofia Paiva fazem parte da nova geração de “narradores orais”. Recorrem à tradição portuguesa de contos, provérbios, canções e narrativas, cruzando-a com outras tradições do mundo, com histórias de vida, com ficções e poesias, para elaborar repertórios originais, compostos para cada situação. Manipulam objetos e instrumentos. Combinam a oralidade, a improvisação vocal e o trabalho corporal com o vídeo, o som e as novas tecnologias, criando eventos multimédia e interativos, que falam do passado, do presente e do futuro. Ambos são implicados em trabalhos de coleta e de transmissão de folclore poético e narrativo.

Neste encontro em forma de conversa, falarão da sua prática de contadores profissionais, e mais particularmente, da relação que estabelecem com o lugar – o lugar enquanto espaço imaginário, presente ou ausente, onde nos trazem as historias contadas; enquanto espaço performativo, onde se desenvolve concretamente a atuação do contador; enquanto espaço público, que a intervenção do contador vai perturbar, transformar ou requalificar; enquanto memoria histórica e afetiva, coletiva ou intima, depositário das histórias que podemos partilhar e reinventar; e enquanto território – concreto ou virtual – que o narrador percorre na sua procura artística e patrimonial.

Os dois convidados apresentarão diversos projetos - espetáculos, podcasts, roteiros culturais, intervenções artísticas - onde o lugar ocupa um papel central.

Nomeadamente, evocarão a sua intervenção no projeto experimental e multimedia LU.GAR - territórios culturais, desenvolvido no âmbito do programa MEMORIAMEDIA – e-Museu do Património Cultural Imaterial pela cooperativa cultural Memória Imaterial, um projeto que “propõe mapear territórios culturais” em contextos urbanos para “inscrever novas narrativas que reinterpretem as memórias do lugar e criem novas vivências”, utilizando discursos e percursos artísticos.

Contaremos com a participação de José Barbieri, fundador e diretor do projecto LU.GAR, para apresentar esse programa de recolha e de valorização das "narrações do lugar", e em particular, o registro em forma de mapa digital, acessível online, que desenrola formas artísticas produzidas a partir de encontros da equipa com habitantes de Alenquer, realizados em 2018-2019, para partilhar e recolher histórias e memórias ligadas à cidade.

Oradores

Luís Correia Carmelo nasceu em Lisboa em 1976, mas foi no Brasil que cresceu até 1991. É licenciado em Estudos Teatrais, Mestre em Estudos Portugueses (Representações da Morte no Conto Tradicional Português, Colibri, 2011) e Doutor em Artes, Cultura e Comunicação, com a tese Narração Oral: uma arte performativa. Colabora com o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa (IELT-NOVA FCSH) e o Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve. Conta histórias desde 2003, em bibliotecas, escolas, associações, teatros e festivais, em Portugal e no estrangeiro. Criou projectos como os Contapetes, os Contapetes Bebés, a Barraquinha dos Contos, as Contatinas, entre outros. Ograniza encontros e conferências dedicadas à narração oral, tais como as duas edições de Narração Oral: Instrumento, Tradição e Arte, em Évora e Faro, ou Tales - Aprender com as histórias na sala de aula, em Beja . Cf. a sua página no website Narração oral – Narradores em Portugal.

Ana Sofia Paiva nasceu em Lisboa em 1981. Formada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, graduou-se em teatro e mais tarde especializou-se em Promoção e Mediação da Leitura na Universidade do Algarve. Paralelamente ao seu trabalho de actriz, dedica-se desde 2007 à narração de contos, dentro e fora de Portugal. É membro do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa (IELT-NOVA FCSH) e da cooperativa Memória Imaterial, onde trabalha como investigadora, transcritora e recolectora de folclore poético e narrativo. Cf. a sua página no website Narração oral – Narradores em Portugal.

José Barbieri é diretor artístico e produtor do projeto LU.GAR (financiamento bianual DGARTES (2018-2022). Trabalha como webmaster e criador de bases de dados para projetos de investigação científica, artística e museológica (EULAC-MUSEUMS – European Union's Horizon 2020 Research and innovation programme, www.eulacmuseums.net; MODERNISMO - Arquivo Virtual da Geração de Orpheu www.modernismo.pt; RELITROM - Revisões literárias: a aplicação criativa de romances velhos (séculos XV-XVII), https://relitrom.pt/). Desde 2008 é diretor da cooperativa "Memória Imaterial", ONG consultora do Comité intergovernamental da UNESCO para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial. É fundador e diretor do projeto MEMORIAMEDIA – e-Museu do Património Cultural Imaterial (www.memoriamedia.net). Formado pelo Curso superior de Teatro e Cinema (ESTC/Lisboa, 1981-1985), foi diretor de cenografia em ópera (Teatro Nacional de S. Carlos) e dança (Companhia Nacional de Bailado) entre 1985 e 1989, e professor de cenografia na Academia Contemporânea do Espectáculo, com passagens pela Escola Superior de Teatro do Porto, e lecionou ações de formação em técnicas e criatividade. Desde 1993, é criador, diretor artístico e produtor de performances multidisciplinares (Arte Pública, Beja e Memória Imaterial), realizador de documentários vídeo sobre a memória e a cultura popular, e formador em diversos workshops sobre registo vídeo etnográfico. ​

