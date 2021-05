« Africae Munus » : dix ans après

Announcement

Argumentaire

En remettant l’exhortation apostolique post-synodale Africae munus le 19 novembre 2011 à Ouidah (Benin), le pape Benoît XVI a confié à l’Église-Famille de Dieu en Afrique «un trésor précieux [pour l’aider] à vivre, au nom de Jésus, la réconciliation entre les personnes et les communautés, et à promouvoir pour tous la paix et la justice dans la vérité» (Africae munus, n°1). Promulguée aux lendemains du cinquantenaire des indépendances de 17 pays africains célébré en 2010 et en pleine tempête des «printemps arabes», cette exhortation voulait être une référence dans l’impulsion de dynamiques nouvelles en Afrique.

Dix ans après, comment les Églises d’Afrique se sont-elles approprié cette exhortation apostolique ? Que reste-il de la pertinence de ce document, au regard des défis actuels de l’Afrique en ce qui concerne la réconciliation, la justice et la paix ? Quelle est la place de l’Eglise face aux questions de l’existence, de la survie et même de l’avenir de l’Afrique, qui s’énoncent en des défis sociopolitiques, économiques, culturels et éthiques ? Ces questions d’importance invitent à une lecture à nouveau frais de l’exhortation apostolique post-synodale Africae munus, compte tenu de l’opportunité d’une évaluation qu’offre le dixième anniversaire de sa promulgation. C’est pour y répondre que le Centre Canadien de Recherche Interdisciplinaire sur l’Afrique (CARIA) organise un colloque international qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2021 au siège de l’Association des Conférences Episcopales de la Région d’Afrique Centrale (ACERAC), à Brazzaville au Congo.

Axes thématiques

Le colloque veut mettre en discussion des disciplines des sciences humaines et sociales telles que la philosophie, la théologie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, etc…. Il s’articulera autour d’axes principaux, bien que non exhaustifs, tels que :

Africae munus et problématisation de la réalité africaine

Enjeux théologiques et actualité des questions évoquées par Benoît XVI : dix ans après

Eglises d’Afrique et défis sociopolitiques, économiques, culturels et éthiques

Etre chrétien, Africain et « mondialisé »

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Les propositions de communications de 500 mots maximum, sont à envoyer à Etienne Lock (lock_etienne@yahoo.fr),

au plus tard le 15 juin 2021.

Ces propositions feront l’objet d’une sélection par le comité scientifique qui rendra sa décision le 30 juin 2021.

Comité scientifique