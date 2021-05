Summary

À l’époque du Roi Soleil, la France s’est progressivement imposée comme l’un des arbitres incontournables des « tendances » culturelles en Europe. Quelle fut la réaction des Allemands face à cette situation ? Notre colloque se concentrera sur les voyageurs et sur leur rôle majeur en tant que médiateurs culturels. L’ambivalence de la perception de l’art français par les étrangers, entre admiration et rejet, sera évaluée en termes tant quantitatifs que qualitatifs, et illustrée par des exemples concrets. Ce colloque international réunit des spécialistes de France, d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas et de Belgique. L’éventail des méthodes d’analyse va des études comparatives à l’étude de réseaux. Nous proposons de faire un bilan d’étape dans le domaine de la recherche sur les échanges culturels franco-allemands et de présenter les recherches innovantes dans ce domaine.