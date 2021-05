The stalls of Amiens cathedral - 500th anniversary

Les stalles qui meublent actuellement le chœur de la cathédrale d'Amiens ont été posées il y a environ 500 ans (entre 1519 et 1522). Ce colloque anniversaire est l'occasion de mettre en valeur cet ensemble de stalles, dont le programme iconographique qui trouve sa source dans la Bible et les Évangiles est mis en scène avec une profusion de détails donnant de nombreuses informations sur la vie au début du XVI e siècle, et notamment sur la pratique de la musique. Des comparaisons avec des ensembles de stalles construits à cette période permettront de questionner la spécificité et l'originalité des stalles amiénoises.

11 h 40 Conclusions et clôture par Laetitia Barragué-Zouita, Laure Dalon, Véronique Dominguez, Kristiane Lemé-Hébuterne et Frédéric Billiet

10 h 30 Immersion sonore dans les stalles d’’Amiens - présentation de l’expérience d’enregistrement de chanteurs menée par Columbia University et Sorbonne-Université ( Stephen Murray et Frédéric Billiet )

Ce colloque, organisé par les associations Stalles de Picardie et Misericordia International, le Musée de Picardie et l'Université de Picardie Jules Verne, se tiendra à distance, grâce à Zoom (lien figurant sur le programme).

