Fiction et nouveaux discours historiques

Présentation

Ces deux journées vont finaliser le projet de l’UMR LARCA (uiversité de Paris-CNRS) « Faire le point sur les fictions historiques ». Elles seront consacrées à la façon dont la fiction grand public, historique ou pas, représente le passé en y inscrivant de nouveaux discours culturels, politiques, de race et de genre. Ce faisant, ces œuvres illustrent des sujets et groupes laissés en dehors du discours historique officiel, offrent une description du quotidien du passé, et commentent l’évolution contemporaine des sociétés via le prisme du passé.

La première journée étudiera comment des types de fiction qui ne sont pas immédiatement définis comme historique (policier, BD, fantastique) proposent néanmoins un discours sur l’histoire qui peut être novateur, tant sur la forme que sur le fond.

La 2e journée mettra plus précisément l’accent sur la dimension politique de la fiction historique et montrera comment elle permet à la fois la diffusion et la remise en question des rapports de domination et des hégémonies culturelles et politiques, de race et de genre.

Programme

Jour 1 (28 juin 2021) : L’Histoire dans d’autres types de fiction

9h30 Accueil et ouverture

Atelier 1 : Fiction policière

Animé par Emmanuelle Delanoë-Brun, Université de Paris

9h45 Isabelle Boof Vermesse , Université de Lille : Los Angeles, années 50 : endiguement v. camouflage, une lecture croisée de James Ellroy et de Walter Mosley.

10h30 Débat et pause

Atelier 2 : BD historique

Animé par Marjolaine Boutet, Université de Picardie

11h30 Soazig Villerbu , Université de Limoges : Le Blueberry de Charlier et Giraud (1963-1986) : un western exemplaire ?

12h30 Débat

13h-14h30 pause déjeuner

Atelier 3 : Le vampire et l’histoire

Animé par Laurence Cros, Université de Paris

14h30 Marjolaine Boutet, Université de Picardie. Le vampire et l'imaginaire du XVIIIe siècle.

Université de Picardie. Le vampire et l'imaginaire du XVIIIe siècle. 14h45 Marie-Jeanne Rossignol, Université de Paris. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, à la recherche d’un avenir meilleur : histoire fiction, et vérité

15h Table ronde : Changer de paradigme historique par le choc du fantastique

15h45 Débat et pause Table ronde : Regard rétrospectif sur le phénomène Game of Thrones

Animé par Marjolaine Boutet, Université de Picardie

16h45 Maureen Attali, Université de Fribourg ; Florian Besson, Université Paris-Sorbonne ; Justine Breton, Université de Reims Champagne-Ardenne

17h45 Débat

Jour 2 (29 juin 2021) : Fiction historique et politique

Atelier 5 : Histoire et mémoire africaine américaine

Animé par Laurence Cros, Université de Paris

9h30 Michel Imbert, Université de Paris. La représentation des esclaves insurgés (Amistad de Steven Spielberg, The Heroic Slave de Frederick Douglass et « Benito Cereno » d’Herman Melville)

9h45 Table ronde : La fiction historique sur l’histoire africaine-américaine et le combat politique

10h30 Débat et pause

Atelier 6 : Féminisme et romance historique

Animé par Justine Breton, Université de Reims Champagne-Ardenne

11h30 Alison Offe-Gorlier , Université Catholique de Lille – Liverpool Hope University. Anne Boleyn: Actrice de son histoire.

, Université Catholique de Lille – Liverpool Hope University. Anne Boleyn: Actrice de son histoire. 11h45 Laurence Cros, Université de Paris. Angélique, héroïne populaire, héroïne féministe ? 12h00 Débat

12h30-14h pause déjeuner

Atelier 7 : Guerres et dictatures dans l’aire hispanophone

Animé par Marie-Jeanne Rossignol, Université de Paris

14h00 Véronique Eleftériou-Perrin, Université de Paris. L’impossible transgression : Hollywood face à la Guerre civile espagnole (1936-1939).

Université de Paris. L’impossible transgression : Hollywood face à la Guerre civile espagnole (1936-1939). 14h15 José García-Romeu , Université de Toulon. Violence politique, Histoire et fiction en Argentine (1976-2020)

, Université de Toulon. Violence politique, Histoire et fiction en Argentine (1976-2020) 14h30 Sergio Letelier, auteur de Una Historia sin importancia (2019). Autobiographie, fiction et mémoire des dictatures au Chili et en Argentine.

14h45 Débat et pause

Atelier 8 L’hégémonie économique et culturelle anglo-américaine

Animé par Laurence Cros

15h45 Denise Sutton , City Tech-CUNY. Harlequin Mills & Boon’s International Expansion: Innovative Marketing to Romance Readers.

, City Tech-CUNY. Harlequin Mills & Boon’s International Expansion: Innovative Marketing to Romance Readers. 16h Ludovic Tournès , Université de Genève. La diplomatie culturelle états-unienne : une perspective de long terme

, Université de Genève. La diplomatie culturelle états-unienne : une perspective de long terme 16h15 Débat

Modalités de participation

Il sera également possible de suivre les journées d'études à distance. Pour ce faire, merci de compléter les informations dans le formulaire d’inscription en ligne. Vous recevrez le lien d’invitation Zoom par courriel. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 juin 2021, 18h.