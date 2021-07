Salammbô. Antiquité et modernité

Summary

Ces trois journées sont dédiées aux diverses actualités de l’œuvre Salammbô : sur la violence politique, le sacrifice, l’érotisme et sur ce que Flaubert voyait comme la « barbarie moderne » ; sur la nouvelle vision de l’Afrique de Flaubert ; sur la place de Salammbô dans l’histoire de l’Antiquité, de l’archéologie, jusque dans l’histoire contemporaine de la Tunisie ; sur la puissance « visionnaire » de l’œuvre développée par les multiples illustrations et adaptations qui en ont été faites. Ces rencontres sont également l’occasion de présenter plusieurs aspects de la recherche historique et archéologique sur la cité carthaginoise. Elles évoquent, d’une part, des exemples de « contamination » des représentations artistiques dans la discipline historique et présentent, d’autre part, les progrès récents de la recherche sur la cité punique.