Représenter l’histoire au musée

Announcement

Atelier doctoral Centre Dominique-Vivant Denon (musée du Louvre), Ecole du Louvre et de Centre de recherche du Château de Versailles

Présentation

L’École du Louvre, le musée du Louvre (Centre Dominique Vivant Denon avec le concours du Service de l’histoire du Louvre)et le Centre de recherche du château de Versailles s’associent et organisent durant l’année universitaire 2021-2022, un atelier de troisième cycle qui prendra la forme d’un séminaire doctoral.

En tant qu’anciennes résidences royales, le Louvre et le château de Versailles ont souvent été perçus par le seul prisme de l’Ancien Régime mais également, comme deux institutions aux histoires séparées. Pourtant, d’une part, ces deux lieux ont connu certaines de leurs plus grandes mutations institutionnelles et transformations architecturales bien après la Révolution, mais d’autre part c’est bien souvent dans une histoire commune que ces bouleversements se sont joués et où l’on retrouve bien souvent les mêmes acteurs. Durant le xixe siècle, à mesure que les régimes politiques se font et se défont, c’est le rapport à l’histoire, à sa représentation et à sa mise en valeur qui est bouleversé durablement. En France, il sera alors question de trouver de nouveaux moyens de représenter cette histoire mais également de nouveaux lieux pour accueillir ces nouvelles collections. De résidences royales, le Louvre et Versailles allaient devenir durant cette période des institutions muséales novatrices où l’histoire nationale allait prendre une place prépondérante.

Modalités de candidature

Atelier de décembre 2021 à mai 2022, à raison d’une journée par mois, au Centre Dominique Vivant Denon (musée du Louvre, entrée Porte des Arts). Visites d’application au Louvre et à Versailles.

Atelier ouvert sur inscription (après sélection sur dossier) aux étudiants de troisième cycle d’histoire de l’art et de muséologie inscrits à l’École du Louvre ou dans l’un de ses établissements partenaires en début ou en cours de doctorat. Pour candidater, envoyez un CV et lettre de motivation aux adresses courriel suivantes : troisiemecycle@ecoledulouvre.fr et DRC-AAP@louvre.fr en précisant dans l’objet du courriel : Atelier 3e cycle Louvre

au plus tard le 3 octobre 2021.

Co-organisateurs