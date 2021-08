Announcement

Argumentaire

Le webinaire vise à interroger la notion d’« innovation pédagogique » dans le champ de l’enseignement et de la formation universitaire. Il se propose de cerner, sur le plan théorique et épistémologique, ce que l’on doit apporter de nouveau à la notion de l’enseignement universitaire et à ses offres de formation en langues, littératures et civilisations étrangères. Comment ces offres se déploiraient-elles de manière théorique, procédurale et empirique ? Quel sens donnerait-on, alors, à l’innovation pédagogique en contexte universitaire ? Dans le but de favoriser la transformation des pratiques d’enseignement, n’est-il pas opportun que l’université algérienne s’engage dans le chantier de l’innovation pédagogique et numérique qui permettrait aux enseignants de s’approprier de nouvelles pratiques et par conséquences de nouvelles compétences ?

Ci-dessous sont proposées quelques pistes de réflexion et de recherche indicatives mais non limitatives pour les interventions :

Axe 01 : Conceptions de l’innovation pédagogique

Cet axe théorique vise à éclairer spécifiquement la question des conceptions de l’innovation pédagogique et à délimiter avec précision ses contours, ses assises et ses fluctuations sémantiques: Quels sont les principes qui régissent l’activité pédagogique innovante ? A quelles conditions une pratique pédagogique nouvelle est-elle considérée comme innovation ? Quels principes, quelles valeurs et quelles finalités animent les démarches d’innovation ?

Axe 02 : Nouvelles pratiques d’enseignement

Cet axe empirique se donnant pour objet l’étude des innovations pédagogiques qui consistent à la mise en exergue des pratiques pédagogiques promues qui veulent procéder « autrement », grâce à de nouvelles démarches qui se démarquent des pratiques antérieures et qui, par une attitude délibérée et consciente, visent à améliorer l’enseignement des langues, cultures et civilisations étrangères dans la sphère universitaire : Quels dispositifs spécifiques pourraient favoriser l’innovation pédagogique ? Quelles nouvelles pratiques semblent développer l’enseignement des langues étrangères à l’université ? Quels écarts différencient l’enseignement des langues étrangères dans le contexte universitaire algérien de celui d’autres pays francophones ou anglophones ? Les comparaisons internationales, sur ce plan, pourraient ouvrir à de nouvelles pratiques.

Axe 03 : Formation des enseignants

L’innovation est un produit et un processus dynamique individuel mais aussi inspiré collectivement, elle nait dans le débat et le défi qu’on construit (Lison, 2020), les échanges entre collègues pourraient être porteurs de création et de créativité. Dans cette optique, l’enseignant, pierre angulaire dans la formation, devrait avoir une visée de collaboration, d’amélioration, de découverte et de plaisir: quels sont les problèmes liés au transfert de ses compétences effectives dans la pratique professionnelle ? Quels sont les obstacles générés par des aspects purement méthodologiques ? L’enseignement supérieur prend-il en compte l’orientation d’interactivité dans la formation des enseignants ?

Axe 04 : Innovation et numérique

Selon Lebrun M. (2007), la technologie permet de mettre en place facilement des approches pédagogiques collaboratives qui permettent d’inter-apprendre. Devant ce paysage informationnel impliquant des défis d’ordre politiques et socioéconomiques, l’université algérienne se trouve confrontée à la nécessité de moderniser et de mettre à profit tous les aspects liés aux TIC. Le numérique, en tant qu’outil pédagogique, peut-il renforcer l’innovation dans l’enseignement et la motivation dans l’apprentissage ? Quelles sont ces méthodes qui se marient particulièrement bien avec les technologies ? Sur quelles dimensions de l’apprentissage reposent-elles ? Quels en sont leurs fondements ? Pourquoi les innovations pédagogiques engendrées par les nouvelles technologies sont lentes ?

Modalités de soumission

La proposition de communication comportera un court résumé (200 à 300 mots), 04 mots clés, une bibliographie de base, une courte présentation biographique.

Adresses : Les propositions doivent être envoyées simultanément aux deux adresses suivantes : (benazouz.nadjiba2021@gmail.com), (chellouai.kamel2021@gmail.com)

Toute contribution fera l’objet d’une double évaluation anonyme par le comité scientifique.

Dates importantes

30 septembre 2021 : Date limite de soumission des propositions

05 octobre 2021 : Notification aux auteurs

13 et 14 octobre 2021 : Tenue du colloque en ligne

Actes du colloque

la publication des actes est envisagée (après expertises), la date limite de soumission des textes sera fixée après la tenue du colloque.

Langues du colloque

les langues du colloque sont le français et l’anglais.

Présidents d’honneur

Ahmed Boutarfaia, Recteur de l’Université de Biskra.

Brahim Kethiri, Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues.

Présidents du colloque

BENAZOUZ Nadjiba,Université de Biskra

CHELLOUAI Kamel, Université de Biskra

