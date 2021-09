Versailles : art et histoire

Announcement

Le Centre de recherche du château de Versailles organise pour l’année universitaire 2021/2022 un séminaire doctoral à destination des étudiants inscrits dans ses universités et institutions membres.

Présentation

Résolument interdisciplinaire, ce séminaire associera systématiquement l’histoire de l’art et l’histoire sociale et politique, autour de cinq thématiques centrées principalement sur le Versailles de l’Ancien Régime. En premier lieu, nous proposerons une séquence intitulée « L’art et la cour : histoire et pratiques », qui commencera par un aperçu de l’histoire de la cour de France, du Moyen Âge au XIXe siècle, et sera suivie de la découverte in situ des rituels et cérémonies associés au quotidien du souverain. Après un tour d’horizon historiographique de la recherche sur Versailles, la deuxième, « Le pouvoir royal en représentation », reviendra sur l’image véhiculée par le biais des décors, aussi bien pour le roi que pour la reine. « La société de cour : logements, réseaux, préséances », notre troisième séquence, sera consacrée aux autres habitants de Versailles – membres des maisons royales et familles nobles – et à leurs conditions de vie, que l’on découvrira grâce aux outils de recherche et aux espaces encore visibles dans le château. Toujours sur la thématique de la vie au château, la quatrième portera sur les « Fêtes et divertissements » et pourra notamment donner lieu à la visite de l’exposition « Les animaux du roi » qui se tiendra du 12 octobre 2021 au 13 février 2022 (dates prévisionnelles). Enfin, la cinquième et dernière séquence, « Fonds documentaires et outils de recherche », prendra une tournure méthodologique et visera à présenter les principaux instruments de recherche aujourd’hui disponibles pour étudier Versailles et la cour.

Destiné aux étudiants à partir du Master 2 inscrits dans les institutions membres du Centre de recherche du château de Versailles (Sorbonne Université, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, École du Louvre, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Institut national du patrimoine), ce séminaire de recherche doit permettre la rencontre entre professeurs, chercheurs et étudiants, mais également entre étudiants travaillant sur des thématiques ou des périodes proches, favorisant le dialogue et les échanges scientifiques.

Le séminaire se déroulera sur cinq journées, tous les lundis (jour de fermeture du château) entre le 17 janvier et le 14 février 2022. Les séances auront lieu à la fois au Grand Commun (1 rue de l’Indépendance américaine, Versailles) pour les conférences et au sein même du château de Versailles pour les visites thématiques.

Modalités de candidature

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2021

aux organisateurs du séminaire : Bastien Coulon (bastien.coulon@chateauversailles.fr) et Flavie Leroux (flavie.leroux@chateauversailles.fr). Elles devront comprendre, en une à deux pages maximum, un court curriculum vitae et une lettre de motivation indiquant les thématiques de recherche du candidat en lien avec le séminaire.

Comité de sélection

Bastien Coulon (chargé de recherche au GIP-CRCV),

Mathieu da Vinha (directeur scientifique du GIP-CRCV),

Flavie Leroux ( chargée de recherche au GIP-CRCV),

Philip Mansel (président du Conseil scientifique GIP-CRCV),

Alexandre Maral (directeur du GIP-CRCV ),

), Benjamin Ringot (adjoint au directe ur scientifique du GIP-CRCV).

Comité d’organisation