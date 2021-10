Fiction / non-fiction : que dit la traduction ?

Summary

Dans la continuité de son cycle de séminaires et du podcast AudioTRACT, l’équipe TRACT propose de poursuivre ses réflexions sur la traduction du domaine de la non-fiction, et plus généralement sur la façon dont l’acte de traduction peut permettre d’interroger la place du réel dans la littérature et de redéfinir une variété de pactes de lecture. Le colloque comprendra une conférence plénière de Brian Dillon, quatre panels thématiques, des ateliers de traductions et deux tables-rondes réunissant des professionnel·les de l’édition.