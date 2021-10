Announcement

Présentation

La « nouvelle gauche » (New Left) désigne un vaste ensemble de mouvements politiques et de courants d’idées qui émergent d’abord en France et en Angleterre dans les années 1950, puis dans les années 60 aux États-Unis et dans le reste de l’Europe, ainsi qu’en Amérique du Sud et au Japon. Cet ensemble très divers se caractérise par une forte mobilisation étudiante, un rejet conjoint du stalinisme, du capitalisme consumériste et de leur commun militarisme, et la recherche de nouvelles manières de vivre et de lutter.

Pour cette journée d’étude interdisciplinaire, nous nous pencherons sur la « nouvelle gauche » anglaise dans sa première phase (1956-1962). La première New Left anglaise est surtout connue pour sa fécondité intellectuelle, qu’il s’agira d’abord d’explorer, en insistant sur certaines figures (E. P. Thompson, A. MacIntyre, S. Hall, R. Samuel) et en montrant son rôle dans l’avènement des cultural studies. Mais de récents travaux ont aussi mis en lumière les pratiques militantes et les débats stratégiques intenses qui constituent l’arrière-plan de ces innovations intellectuelles ; ils constitueront la focale de notre journée d’étude.

Programme

Session 1 - Contexte historique et portée intellectuelle

9h15-11h : Kelvin Knight (London Metropolitan University) et Madeleine J. Davis (Queen Mary University)

Session 2 - New Left et histoires par en bas

11h15-13h : Dennis Dworkin (University of Nevada) et Sophie Scott Brown (University of East Anglia)

Session 3 - Critiques morales du stalinisme et éthiques marxistes

14h15-16h : Delphine Frasch (ENS de Lyon) et Ostiane Lazrak (université Paris-I Panthéon Sorbonne)

Session 4 - Marxismes culturels : le berceau des cultural studies

16h15-18h : Zacharias Zoubir (université Paris 10 Nanterre) et Marie Lucas (ENS de Lyon)

