Les missions catholiques féminines dans les mondes autochtones

Cette journée d’étude vise à réunir les chercheur·es de tout horizon travaillant autour du thème des congrégations féminines dans les contextes coloniaux et assimilationnistes. Dimension trop souvent négligée par la recherche en sciences sociales, l’histoire et l’anthropologie des missions catholiques féminines seront ici abordées dans leurs rapports aux mondes autochtones au XXe siècle. En situation coloniale, les congrégations de religieuses sont présentes non seulement pour soutenir l’effort d’animation pastorale permettant la progressive conversion des populations colonisées, mais elles sont également enrôlées, plus ou moins volontairement, dans les politiques sociales, éducatives et sanitaires alors imposées aux populations autochtones. Éducations et soins, prérogatives traditionnellement associées au féminin dans la culture occidentale, caractérisent la présence féminine en territoires missionnaires. Mais leurs rôles ne peuvent se réduire à ces seules activités ainsi décrites en des termes si généralistes. Focalisée sur le second élan des missions catholiques – tout particulièrement sur le XXe siècle, mais prenant en compte les prémices de la seconde moitié du XIXe siècle et n’omettant pas la période contemporaine – cette journée souhaite ouvrir autant que possible le champ de la comparaison à divers contextes géographiques (Amériques, Afrique, Asie, Océanie).

Par cette mise en comparaison d’aires culturelles, il s’agira d’établir les convergences et les points communs pour tenter de dresser un portrait général des femmes missionnaires dans les contextes coloniaux où il est question d’assimilation des populations autochtones. Mais également, l’ambition de cette journée sera de mettre en lumière et de constater les divergences (natures, causes, conséquences), les nuances et les spécificités contextuelles locales, et ce à partir d’études de cas géographiquement et temporellement situées

Programme

8h30 café d’accueil / mise en place technique

9h - 9h10 : Introduction par Marion Robinaud

Panel 1 : Ancrages

Modération : Bruno Dumons (LARHRA-MSH Lyon / St-Etienne)

9h10-9h40 : Annalaura Turiano (IEMAM - CNRS Aix-Marseille Université) : Les Franciscaines Missionnaires de Marie en Égypte entre assimilation et distinction. Reconfigurations d’un apostolat féminin à l’heure des transitions impériales (1920-1970)

9h40-10h10 : Mélina Joyeux (Aix-Marseille Université) : Assimiler par l'enseignement technique et le travail féminin : les ouvroirs des Sœurs blanches en Algérie coloniale (fin XIXe siècle – entre-deux-guerres)

10h10-10h40 : Clélia Lacam (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Sœurs bleues et femmes gabonaises : une assimilation féminine en contexte colonial ? (Gabon, 1911-1955)

10h40 – 11h10 : discussion

11h10 -11h30 : pause

Panel 2 : Raconter l’altérité

Modération : Pierre-Antoine Fabre (CéSor, EHESS)

11h30 - 12h : Marie de Rugy (Sciences Po / université de Strasbourg) : Assimilationnistes ? Les sœurs missionnaires dans les léproseries du sud-est asiatique, Birmanie britannique, Indochine française, XX e siècle

12h - 12h30 : Catherine Larochelle (université de Montréal) : Femmes missionnaires, femmes auteures : la production épistolaire des missionnaires de l'Ouest canadien et leur rôle dans le projet d'assimilation des populations autochtones, 1850-1890

12h30 -13h : discussion

13h-14h30 : pause déjeuner

Panel 3 : Persistances

Modération : Valérie Aubourg (université catholique de Lyon)

14h30 -15h : Ikram Kridene (Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis) : Les œuvres missionnaires catholiques féminines à Carthage : soigner, éduquer, assimiler

15h-15h30 : Alexis Artaud de la ferrière (Royal Holloway, University of London) : Femmes religieuses catholiques en Tunisie post-coloniale : les transformations contemporaines de la question de l'assimilation

15h30 - 16h : Solenne Couppé (EPHE / Musée du quai Branly - Jacques Chirac) : Des religieuses papoues nostalgiques du catholicisme missionnaire de l'époque coloniale ? Assimilation, inculturation et malentendu entre perspectives cosmologiques distinctes

16h - 16h30 : discussion

Informations pratiques

Centre de colloques, Campus Condorcet (Aubervilliers) salle 3.0 et en ligne

Pour suivre la journée en ligne et obtenir le lien de connexion, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : religieuses.mondesautochtones@gmail.com