Announcement

Présentation

Le colloque international « Storia, progetto e patrimonio : la costruzione dell’identità architettonica Milano, l’Europa / Histoire, architecture et patrimoine : construire une identité architecturale. Milan, l’Europe (1796-1848) » propose une réflexion collective et transdisciplinaire sur les multiples significations du concept de patrimoine architectural, artistique et culturel dans la période comprise entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle.

Le champ géographique d'investigation s'ouvre aux principales villes italiennes et européennes qui ont été touchées par le phénomène de redécouverte mais aussi de réutilisation - parfois abusive - de leur patrimoine architectural et culturel au cours de cette période. Promue et financée par le département ABC du Politecnico di Milano, le pôle territorial de Mantoue (Chaire Unesco de Mantoue), la Fondazione Palazzo Te, l'Université Italo-Française et l'Institut Français (appel Cassini), le colloque propose ainsi de réfléchir sur le concept de « patrimoine » entre 1796 et 1848 en Europe, son évolution et ses interprétations en rapport avec l'histoire de l'architecture et de la ville.

Programme

(Italian time zone)

28 octobre 2021

Milan, Politecnico di Milano - Auditorium

Sessione 1 Il patrimonio milanese tra architettura pubblica e privata

Chair: Letizia Tedeschi (Archivio del Moderno - Università della Svizzera italiana)

9h00 Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali

9h30 Revival, fraintendimenti e distruzioni. Inventare una tradizione a Milano alle soglie del neo-rinascimento, Roberta Martinis e Edoardo Rossett i (SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)

e i (SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) 10h00 Fortuna e sfortuna dell’architettura religiosa del Sei e del primo Settecento nella costruzione dell’identità urbana di Milano tra l’età napoleonica e la Restaurazione Isabella Balestreri (Politecnico di Milano), Irene Giustina (Università degli Studi di Brescia)

(Università degli Studi di Brescia) 10h30 Pausa

10h45 Quelle tradition architecturale pour les transformations de Milano Capitale (1800-1840)?, Pierre Coffy (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne /Università degli Studi di Milano)

(Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne /Università degli Studi di Milano) 11h15 «forum suo de cognomine Belgiosium aperuit». Magnificenza privata e comodità pubblica nel progetto urbano di piazza Belgioioso, Jessica Gritti (Politecnico di Milano)

(Politecnico di Milano) 11h45 Progetti per la Contrada dei Tre Monasteri: architettura, politica e committenza nella Milano della Restaurazione, Elisa Boeri (Politecnico di Milano)

12h15 Discussione

Sessione 2 Identità architettonica e identità nazionale

Chair: Micaela Antonucci (Università di Bologna)

14h15 Vielvölkerstaat e Grande Nation: concezioni e modelli alternativi di gestione del patrimonio architettonico nella Lombardia del primo Ottocento, Alberto Grimoldi (Politecnico di Milano)

(Politecnico di Milano) 14h45 Le syndrome de Valentine de Milan : les Bonaparte-Beauharnais agents de la préservation du patrimoine milanais , Guillaume Nicoud (Università della Svizzera Italiana)

(Università della Svizzera Italiana) 15h15 La Nazione o le Cento Città? Spazialità, memoria e patrimonio nazionale nel Risorgimento democratico: la concezione progressista di Giuseppe Mazzini, Pietro Tedeschi (Università della Svizzera Italiana)

15h45 Pausa

16h00 Alla ricerca dell’architettura nazionale, Klaus Tragbar (Universität Innsbruck)

(Universität Innsbruck) 16h30 La fontaine du Pape dans la capitale de l’Empereur: un cas d’étude sur l’usage politique des transformations patrimoniales dans la Rome napoléonienne, Adrian Almoguera (Membre scientifique de l’École française de Rome)

17h00 Discussione

29 octobre 2021

Mantua, Palazzo Te - Spazio Te

Sessione 3 Patrimonio e dibattito culturale in Europa: disegni, modelli, teorie

Chair: Carlo Mambriani (Università di Parma)

09h00 Victor Hugo: dal monumento alla città, Gabriella Guarisco (Politecnico di Milano)

(Politecnico di Milano) 09h30 Una nuova immagine urbana per Düsseldorf, capitale del Gran-Ducato di Berg (1806-1813). Riflessioni sullo spazio pubblico e sulla conservazione del patrimonio artistico e culturale per la costruzione di una nuova identità nazionale, Francesco Guidoboni (docteur Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)

(docteur Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 10h00 Milan, l’Europe (1796-1848)... & Alger, Rachid Ouahes (Université d’Alger 1)

10h30 Pausa

10h45 Des recueils d’Italie aux nouvelles rues de Paris : transferts de références dans la construction privée (1796-1809), Charlotte Duvette (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)

(Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 11h15 Le traité de Tolentino et les saisies d’œuvres d’art : les enjeux d’un grand chantier muséal à Paris, les aménagements du Louvre entre 1798 et 1804, Marie-Luce Pujalte (Université de Poitiers)

(Université de Poitiers) 11h45 Le grand laboratoire du Louvre et des Tuileries réunis (1800-1830), Jean-Philippe Garric (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)

(Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 12h15 Discussione

Sessione 4 Uso e conoscenza del passato: Antico, Neogotico e Revivals

Chair: Francesca Mattei (Università degli Studi Roma Tre)

14h15 Goethe, Weimar classica e l’architettura greca, Hubertus Günther (Universität Zürich)

(Universität Zürich) 14h45 Augustin-Nicolas Caristie et les monuments d’Orange : naissance d’une dynamique patrimoniale, entre conservation et destruction (1820-1848), Marie-Agnès Gilot (École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne)

(École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne) 15h15 Dallo sfruttamento imprenditoriale alla tutela: la Domus aurea fra XVIII e XIX secolo, Federica Causarano (Università Iuav di Venezia)

15h45 Pausa

16h00 Conserve or restore? Giuseppe Valadier’s approach to saving Rome’s ancient monuments, Selena Anders (University of Notre Dame in Rome)

(University of Notre Dame in Rome) 16h30 City, Identity and Nation: Pombaline architecture versus Gothic architecture in 19th century Lisbon (1823-1846), Paulo Simões Rodrigues (CHAIA - Universidade de Évora)

(CHAIA - Universidade de Évora) 17h00 Alnwick: “a feudal castle without, and a Roman palazzo within”. Anthony Salvin, Luigi Canina e Giovanni Montiroli al servizio del Duca di Northumberland, Simonetta Ciranna (Università degli Studi dell’Aquila)

(Università degli Studi dell’Aquila) 17h30 Discussione

30 octobre 2021

Mantua, Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova

Sessione 5 Il patrimonio architettonico: memoria, distruzioni e tutela

Chair: Jean-Philippe Garric (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)

9h30 Beni nazionali e patrimonio pubblico nella Milano Repubblicana e Napoleonica, Francesco Repishti (Politecnico di Milano)

(Politecnico di Milano) 10h00 Il concetto di patrimonio attraverso il prisma dei chiostri soppressi (Torino, 1798-1814), Giusi Andreina Perniola (Studiosa indipendente)

(Studiosa indipendente) 10h30 Dal sacro al pubblico: vicende e cantieri dei complessi religiosi soppressi nella Mantova dell’architetto, Paolo Pozzo Ginevra Rossi e Carlo Togliani (Politecnico di Milano)

11h00 Pausa

11h15 In cerca di una tradizione: i progetti per il rinnovo del palazzo dell’Università di Padova. Architetti, committenza pubblica e patrimonio culturale (1813-1848), Stefano Zaggia (Università degli Studi di Padova)

(Università degli Studi di Padova) 11h45 La conservazione dei monumenti e del loro contesto nel pensiero di Jean-Phlippe Schmit e degli archéologues francesi della prima metà dell’Ottocento, Vittorio Foramitti (Università degli Studi di Udine)

(Università degli Studi di Udine) 12h15 Discussione

Format

Format hybride. Il sera possible de suivre le colloque en ligne sur inscription en écrivant à info.readingheritage@gmail.com

Direction

Elisa Boeri (Polimi),

Pierre Coffy (Paris 1/Unimi),

Francesca Mattei (Roma Tre).

Comité scientifique