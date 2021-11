Summary

L’Italie du long Quattrocento est souvent présentée comme un espace clos et peu sensible aux influences étrangères, ce qu’elle n’a pourtant jamais été. Il ne s’agit évidemment pas de nier ni de relativiser la vigueur de l’humanisme et l’originalité de la production artistique en Italie, mais de s’interroger sur le jeu complexe d’influences et d’interactions à l’œuvre dans la Péninsule et de comprendre comme les Italiens interprétèrent et transformèrent des idées qui leur étaient à l’origine étrangères. Cette première rencontre à Rome envisagera le volet politique de la réflexion : la pensée politique, bien sûr, mais aussi les pratiques du pouvoir, de la communication à la guerre en passant par la diplomatie.