Post-doctorat « Réticences à la vaccination covid-19 »

Announcement

Informations générales

Lieu de travail : Campus Condorcet, Aubervilliers (possibilité de télétravail)

Responsable scientifique : Nathalie Bajos

Type de contrat : CDD Postdoctorant

Durée du contrat : 24 mois

Date de début du contrat : à partir de février 2022

Quotité de travail : Temps complet

Rémunération : selon barème Inserm

Description du contexte scientifique

Le projet Gendhi (Gender & health inequalities) vise à analyser, dans une perspective intersectionnelle, comment le genre s’articule avec les rapports sociaux de classe et de « race » pour construire des inégalités sociales de santé, tout au long de la vie. La recherche est structurée autour de deux questions complémentaires : (i) Comment les corps (mal)sains sont-ils construits socialement ? (ii) Le recours aux soins et la prise en charge par le système de santé sont-ils différents selon les propriétés sociales des personnes malades ?

Objectif du post-doctorat

L’objectif de ce post-doctorat est d’étudier les logiques sociales qui construisent les réticences à la vaccination contre le covid-19 parmi différents groupes sociaux en France et les difficultés d’accès aux centres de vaccination.

La recherche sera basée sur des entretiens semi-directifs.

La personne recrutée sera en charge du recueil et l’analyse des données et de rédiger des articles scientifiques.

Activités

Lecture et analyse critique de la littérature scientifique ;

Réalisation d’entretiens ;

Rédaction d’articles scientifiques ;

Participation à la vie scientifique du projet Gendhi ;

Présentation de travaux et participation aux groupes de travail et séminaires de Gendhi.

Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative.

Compétences requises

Thèse de sociologie

Connaissance des méthodes qualitatives (observations et entretiens)

Expérience préalable de terrains d’enquête relatifs à la santé

Capacités analytiques et rédactionnelles

Maîtrise de l’anglais et du français

Autonomie

Capacités à dialoguer avec les autres disciplines du projet

Contexte de travail

Le recrutement est associé au projet de recherche Gender and health inequalities (Gendhi) qui a obtenu un financement du Conseil européen de la recherche, via l’appel « ERC-Synergy-2019 », sur une durée de 6 ans.

Elle sera hébergée dans les locaux du projet Gendhi sur le campus Condorcet à Aubervilliers et participera aux réunions de l’équipe de recherche Gendhi.

Elle travaillera sous la responsabilité scientifique de Nathalie Bajos (Directrice de recherche Inserm/EHESS).

Contraintes et risques

La date d’embauche envisagée est une date approximative qui pourra évoluer compte tenu des mesures de restriction en raison de la situation sanitaire.

Modalités de candidature

Chaque candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation et et un chapitre de thèse présentant des analyses. Envoyez votre dossier à sandra.florian@inserm.fr (coordinatrice scientifique) et chloe.thion@inserm.fr (cheffe de projet) en précisant dans l’objet : « Postdoc Gendhi VaccinationCOVID + nom et prénom ».

Date limite : 17 décembre 2021