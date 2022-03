Announcement

Argumentaire

Le Québec est représenté par son fleuve, ses nombreux lacs et rivières, ses forêts, ses villes festives, mais par ses montagnes ? Peu, trop peu. Si la définition de ce qu’est la montagne demeure un défi scientifique (Debarbieux, 2001), la représentation commune des montagnes se réfère le plus souvent aux montagnes emblématiques, celles aux glaciers éternels, aux sommets inaccessibles.Au Québec, la modestie de ses sommets, la primauté des pratiques sur le territoire, la concurrence d’autres icônes naturelles, ont engendré un discours timoré et rendu presque invisible cette montagne. Pourtant, la montagne au Québec n’en existe pas moins. « Entre l'Orford et les habitants des Cantons s'est développé au cours des générations un lien admiratif, poétique, pittoresque, à la fois physique et mythique, voire fantasmatique, beau sein galbé d'une beauté au repos » (Kesterman, 2006). Les mises en tourisme ont souvent été portées par l’« hivernité » (Hamelin, 1999) historiquement associée aux « espaces touristiques en pays froid », et aux montagnes (Tremblay-Pecek et al., 2018).Le projet de ce livre est d’analyser la montagne au Québec, comme objet à la fois présent et invisible de son paysage et de son imaginaire, un territoire à protéger, d’autant plus que ses aménités encouragent le développement, un espace naturel qu’on ne cesse d’aménager.

Par leur relief et leur relative inaccessibilité, les territoires de montagne québécois ont été historiquement moins propices au développement. Le tourisme et la protection du territoire, de sa faune ou de son paysage, sont maintenant les principaux moyens de valorisation de ces espaces. La protection des espaces naturels de montagne accroît également l’attractivité des touristes, des résidents et des entreprises. Ces territoires naturels de montagnes protégés représentent des occasions de visites, de pratiques d’activités, de découvertes de la faune et de la flore. Ils augmentent aussi l’intérêt envers la villégiature et peuvent inciter des urbains à s’établir à proximité de la montagne. La protection de la montagne incite ainsi à l’urbanisation des territoires périphériques de la montagne.

À partir de ces dualités de la montagne au Québec, plusieurs thématiques peuvent être développées :

Histoire de la montagne au Québec

Protection et développement du territoire de montagne

Nature et aménagement

Appropriation du territoire (Rapport entre villégiateurs et résidents en montagne, Résidents, visiteurs, usages traditionnels et émergents)

Modèle de développement et de gestion touristique internationale, pour une montagne locale

Une montagne en ville : urbanité et loisir

Espace de défi, espace de santé

Espace privé et publico Développement immobilier ou agrandissent de l’espace naturel public

Usage de la technologie pour découvrir, et créer de nouveaux sentiers battus

Représentation identitaire de la montagneo Espace de pratique, espace géographiqueo Pratiques informelles et formalisation de l’espace

Mise en réseau et valorisation

La gouvernance et ses limites

Pratiques de conquête et de contemplation

Attractivité des résidents, des villégiateurs, des touristes et des investisseurs

Collaboration et dialogue de sourds: science et industrie (ex. voir Vlès, 2021)

Savoir montagnard autochtone

Comparaison entre des territoires touristiques de montagnes québécois et hors Québec.

Modalités de soumission des propositions et des manuscrits

Les manuscrits soumis doivent proposer un regard original sur la dualité et les représentations des territoires touristiques de montagne du Québec. Les analyses empiriques ou conceptuelles issues des milieux professionnel, civil ou universitaire sont bienvenues.

Les personnes qui souhaitent soumettre une proposition de chapitre sont invitées à envoyer un texte en français d’environ 500 à 1000 mots. Cette proposition synthétisera la problématique, les objectifs de l’article, sa méthode et les principaux résultats. Les propositions de textes doivent être transmises sous format Word à Isabelle.falardeau2@uqtr.ca

La date de limite pour soumettre une proposition de chapitre est le 15 mars 2022.

En plus de la proposition de manuscrit, l’envoi doit inclure une page couverture avec les noms et prénoms des auteurs, leur principale affiliation, leur adresse électronique et un titre du chapitre proposé (provisoire). Ces propositions seront évaluées par l’équipe éditoriale du livre.

Chaque proposition sera évaluée par le comité éditorial. Une réponse aux auteurs sera transmise au plus tard le 15 avril 2022. Les règles typographiques et iconographiques seront communiquées lors de cet envoi.

Les chapitres retenus devront compter environ 7 000 mots. Ils devront être soumis au plus tard le 30 septembre 2022.

Le comité éditorial procédera, le cas échéant, aux demandes de modifications et révisions pour le 31 décembre 2022.

La remise finale des textes est attendue pour le 1er février 2023.

Comité éditorial

Bourdeau, Laurent

Falardeau, Isabelle

Marcotte, Pascale

Références

Debarbieux, B. (2001). Conclusion. La montagne dans la recherche scientifique : statuts, paradigmes et perspectives. Revue de géographie alpine, 89(2), 101-121. https://doi.org/10.3406/rga.2001.3041

Hamelin, L.-H. (1999). Espaces touristiques en pays froids. Téoros, 18(2), 4-9.

Kesterman , J.P. (2006, 29 mars). Agora : Le parc du Mont-Orford - L'aboutissement d'un siècle d'admiration. Le Devoir. Récupéré de https://www.ledevoir.com/opinion/idees/105445/agora-le-parc-du-mont-orford-l-aboutissement-d-un-siecle-d-admiration

Tremblay-Pecek, O., Bourdeau, L. et Marcotte, P. (2018). Attributs fonctionnels et psychologiques de l’image touristique de la montagne. Dans M. Aquilina, C. Mahéo et F. Pugnière-Saavedra (dir.) La communicaiton touristique vers de nouvelles interfaces?, 213-235. Presses de l’Université Laval.