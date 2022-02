Perspectives franco-japonaises sur le handicap

Announcement

Argumentaire

Les transition démographique et épidémiologique que connaissent les pays du Nord mettent au premier plan de la recherche la question du handicap, qu’il soit lié au vieillissement, aux maladies chroniques, aux accidents de la vie ou à la naissance. Dans le champ des sciences sociales, ce domaine a connu un essor considérable depuis les années 1980, mais sa visibilité internationale reste fortement dominée par les pays anglo-saxons et l’approche des (critical) disability studies. Au Japon et en France, comme dans d’autres pays d’Asie et d’Europe, des travaux se sont développés à partir de la même période mais, à ce jour, les comparaisons et collaborations entre les deux pays sont peu nombreuses. Pourtant, les situations japonaise et française présentent à la fois des similitudes et des différences dont l’analyse permettrait d’éclairer les transformations récentes du traitement social du handicap et celles à engager dans l’avenir afin de faire face aux défis démographiques, dans le respect des droits et de la citoyenneté des personnes.

Dans le domaine des politiques sociales les deux pays sont marqués par l’héritage historique du welfare state, une approche hygiéniste des populations, et connaissent aujourd’hui une transition vers les politiques d’inclusion et de lutte contre les discriminations insufflées par la voie supranationale, avec en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, ratifié par le Japon en 2014 et par la France en 2010. Ces deux orientations des politiques sociales, avec d’un côté, des protections et droits spécifiques (comme les quotas d’emploi de personnes handicapées instaurés au Japon comme en France), et de l’autre, une incitation pressante à l’inclusion et au recours au droit commun, sont souvent appréhendées, y compris par certains analystes des politiques publiques, comme étant peu conciliables (Heyer, 2005). De leur côté, les collectifs de personnes handicapées dénoncent le paternalisme et l’oppression associés aux politiques et au traitement ségrégués du handicap. Leurs mobilisations ont largement contribué au mouvement actuel de désinstitutionalisation de l’éducation spécialisée avec toutefois des configurations différentes dans les deux pays. Les sciences sociales sont un outil essentiel pour comprendre ces changements. Elles contribuent à analyser comment ces évolutions impactent les expériences quotidiennes et les parcours de vie des personnes handicapées sur le long terme, et à évaluer l'efficacité des politiques visant à promouvoir l'inclusion et la participation sociale.

Ce séminaire vise à réunir des chercheurs français et japonais travaillant sur les questions liées au handicap qui ont eu à ce jour très peu d'opportunités d'échanges académiques. Il s’agit d’une première étape dans l’objectif de la création d’un réseau académique franco-japonais.

Programme

Jeudi 10 mars

8h30 – 9h00 (France) : ouverture

Handicap et mouvements sociaux

Session 1. 9h00 – 11h00 (France)

Tateiwa Shinya , Professeur en sociologie, Université Ritsumeikan, Directeur du Centre de recherche Ars Vivendi, “Ce que l'on dit/tait des particularités de la vie humaine”

, Professeur en sociologie, Université Ritsumeikan, Directeur du Centre de recherche Ars Vivendi, “Ce que l'on dit/tait des particularités de la vie humaine” Isabelle Ville , Sociologue, Directrice de recherche à l’INSERM, Directrice d’études à l’EHESS Paris, “Mobilisations collectives des personnes handicapées en France et politiques du handicap. Entre protection et émancipation”

, Sociologue, Directrice de recherche à l’INSERM, Directrice d’études à l’EHESS Paris, “Mobilisations collectives des personnes handicapées en France et politiques du handicap. Entre protection et émancipation” Tsuchiya Yō, Professeure en sociologie, Université d’Aichi, “Difficultés des femmes en situation de handicap au Japon et mouvement sociaux”

Discussion

11h00 – 11h30 (France) Pause

Session 2. 11h30 – 13h30 (France)

Jérôme Bas , Sociologue, chercheur associé au CRESPPA, “Le microcosme des handicapés contestataires dans l’après Mai 68”

, Sociologue, chercheur associé au CRESPPA, “Le microcosme des handicapés contestataires dans l’après Mai 68” Tanaka Emiko , Professeure en sociologie, Université Kasei, “Diversité des mouvements pour la vie autonome des personnes handicapées : du handicap physique lourd au handicap mental et aux polyhandicaps.”

, Professeure en sociologie, Université Kasei, “Diversité des mouvements pour la vie autonome des personnes handicapées : du handicap physique lourd au handicap mental et aux polyhandicaps.” Ève Gardien, Sociologue, Maîtresse de conférences à l’Université de Rennes 2, “Soutien entre pairs et mobilisation sociale : l’enjeu de la définition de la situation”

Discussion

Vendredi 11 mars

Politiques publiques du handicap et du grand âge

Session 1. 9h00 – 11h00 (France)

Pierre-Yves Baudot , Politiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, “Après le compromis ? Déstructuration/reconstruction d’une configuration d’action publique : les politiques à destination des personnes handicapées en France (2005-2022)”

, Politiste, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, “Après le compromis ? Déstructuration/reconstruction d’une configuration d’action publique : les politiques à destination des personnes handicapées en France (2005-2022)” Sugino Akihiro , Professeur en sociologie, Université Métropolitaine de Tokyo, “Le développement des politiques du handicap au Japon et l'eugénisme : de la perspective du mouvement des personnes handicapées et de leurs familles”

, Professeur en sociologie, Université Métropolitaine de Tokyo, “Le développement des politiques du handicap au Japon et l'eugénisme : de la perspective du mouvement des personnes handicapées et de leurs familles” Nagase Osamu, Chercheur associé à l'Université Ritsumeikan University, membre du Centre de recherche Ars Vivendi, “La question de la transformation des politiques du handicap au Japon suite à la signature de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées : des droits sociaux au droit à la liberté”

Discussion

11h00 – 11h30 (France) : Pause

Session 2. 11h30 – 13h30 (France)

Christophe Capuano , Historien, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes, “Les politiques du grand âge" en France et leurs transformations (des années 1960 à nos jours)”

, Historien, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes, “Les politiques du grand âge" en France et leurs transformations (des années 1960 à nos jours)” Takahashi Ryoko, Chargée d'enseignement en politiques sociales, Université de Kanazawa, “Confrontations et conciliations : le processus de participation des personnes handicapées à l'élaboration des politiques publiques au Japon”

Discussion

Samedi 12 mars

De l’éducation spéciale à l’école inclusive

Session 1. 9h00 – 11h00 (France)

Philippe Mazereau , Professeur en sociologie, Université de Caen, France, “Les éducations ordinaire et spéciale entre partages politiques, classificatoires et institutionnels”

, Professeur en sociologie, Université de Caen, France, “Les éducations ordinaire et spéciale entre partages politiques, classificatoires et institutionnels” Kishi Hiromi , Historien, Secrétaire général de la Société Japonaise d’histoire de l’éducation des aveugles, “Réflexion les enjeux de l’éducation des personnes aveugles japonaises à travers l’histoire moderne et contemporaine”

, Historien, Secrétaire général de la Société Japonaise d’histoire de l’éducation des aveugles, “Réflexion les enjeux de l’éducation des personnes aveugles japonaises à travers l’histoire moderne et contemporaine” Etienne Douat, Sociologue, Maître de conférences, Université de Poitiers, “Les établissements spécialisés comme lieu de ressources, de transmission et d’apprentissage ? Eléments d’enquête sur la socialisation des élèves de l’INJA à Paris“

Discussion

11h00 – 11h30 (France) : Pause

Session 2. 11h30 – 13h30 (France)

Tsutsumi Hidetoshi , Professeur en Sciences de l’Education, Université Tsuru, “Structure et fonctions de l'éducation pour les enfants ayant un handicap mental au Japon : réflexion sur les processus de choix de trajectoire des enfants dans la ‘zone grise’”

, Professeur en Sciences de l’Education, Université Tsuru, “Structure et fonctions de l'éducation pour les enfants ayant un handicap mental au Japon : réflexion sur les processus de choix de trajectoire des enfants dans la ‘zone grise’” Godefroy Lansade, Anthropologue, Maître de conférences, Université de Montpellier 3, “L’inclusion scolaire ‘en train de se faire’ : ethnographie d’un dispositif pour l’inclusion scolaire”

Discussion

13h00 – 14h00 (France) : Clôture et perspectives

Comité d'organisation

Isabelle Ville | Sociologue, Directrice de recherche à l’INSERM, Directrice d’études à l’EHESS Paris

Anne-Lise Mithout | Sociologue, Maîtresse de conférence en études japonaises, Université de Paris, CRCAO

Ivanka Guillaume | Doctorante en sociologie, Inalco, IFRAE

