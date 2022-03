Announcement

Présentation

Depuis la fin du Moyen Âge, le concept de souveraineté en droit constitutionnel et international a façonné les différends politiques au sein de l’État et entre les États. Aujourd’hui la défense de la souveraineté est devenue un terme de lutte, notamment en Europe, pour défendre la nation contre les ordres internationaux et supranationaux. Le colloque organisé à l’Institut historique allemand de Paris examine l’utilisation de ce concept dans une comparaison entre la France et l’Allemagne du XIVe au XXIe siècle et interroge sa pertinence aujourd’hui. La thématique en question a longtemps fait partie des champs de recherche traditionnels, mais elle est de plus en plus perdue de vue dans les débats actuels, malgré une actualité politique et sociale toujours plus importante.

Modalités de candidature

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation présentant l’intérêt pour le sujet et d’un CV, sont à adresser avant le 18 mars dans un seul fichier PDF à nmay@dhi-paris.fr

Programme du colloque

À retrouver en PDF ici

Mercredi 6 avril

Présidence: n.n.

9.00: Thomas Maissen (Paris)Accueil et introduction

(Paris)Accueil et introduction 9.30: Martin Kintzinger (Münster)Der Begriff souveraineté und seine Vorläufer im Spätmittelalter

(Münster)Der Begriff souveraineté und seine Vorläufer im Spätmittelalter 10.00: Bernd Schneidmüller (Heidelberg)Das Heilige Römische Reich und seine Glieder. Gestaltungskompetenzen in einer Verantwortungsgemeinschaft des ausgehenden Mittelalters

10.30: Pause café

11.00: Jean-Fabien Spitz (Paris)Le concept de souveraineté chez Jean Bodin et ses adeptes

(Paris)Le concept de souveraineté chez Jean Bodin et ses adeptes 11.30: Guido Braun (Mulhouse)Die Rezeption der Souveränitätslehre im deutschen Sprachraum: Rechtslehre und -praxis

(Mulhouse)Die Rezeption der Souveränitätslehre im deutschen Sprachraum: Rechtslehre und -praxis 12.00: Christophe Duhamelle (Paris)Souveraineté partagée et étaticité fractale: pouvoirs et territoires dans le Saint-Empire romain germanique après 1648

12.30: Pause déjeuner

Présidence: n.n.

14.00: Peter Schröder (London)Zwerge und Riesen – postwestfälischen Theorien von Souveränität und zwischenstaatlichen Beziehungen

(London)Zwerge und Riesen – postwestfälischen Theorien von Souveränität und zwischenstaatlichen Beziehungen 14.30: Isabelle Storez-Brancourt (Paris)À la croisée des doctrines gallicanes et de l’État, le chancelier d’Aguesseau défenseur de la souveraineté monarchique

(Paris)À la croisée des doctrines gallicanes et de l’État, le chancelier d’Aguesseau défenseur de la souveraineté monarchique 15.00: Yannick Bosc (Rouen)La souveraineté populaire contre l’État (1789–1804)?

15.30: Pause café

16.00: Guido Thiemeyer (Düsseldorf)Souveränitätsdiskurse im Völkerrecht des frühen 19. Jahrhunderts

(Düsseldorf)Souveränitätsdiskurse im Völkerrecht des frühen 19. Jahrhunderts 16.30: Miloš Vec (Wien)Die Souveränität in Völkerrecht und Diplomatie, 1815–1914

17.00: Pause

18.00: Débat entre Jean-Marc Ayrault & Norbert Lammert Politische Praxis zwischen nationaler und europäischer Souveränität

Modération: n.n.

Jeudi 7 avril

Présidence: Aurore Gaillet (Toulouse)

9.00: Alain Chatriot (Paris)Souveraineté, Empire et impérialisme: le cas français

(Paris)Souveraineté, Empire et impérialisme: le cas français 9.30: Jakob Zollmann (Berlin)»Kaufmännische« und andere Souveränitäten? Territorium, Kolonialismus und Souveränität im Kaiserreich, 1880–1919

(Berlin)»Kaufmännische« und andere Souveränitäten? Territorium, Kolonialismus und Souveränität im Kaiserreich, 1880–1919 10.00: Dieter Grimm (Berlin)Souveränität im deutschen Verfassungsrecht des Kaiserreichs und der Weimarer Republik

10.30: Pause café

11.00: Olivier F.R. Haardt (Cambridge)Souveränität im Deutschland des 19. Jahrhunderts

(Cambridge)Souveränität im Deutschland des 19. Jahrhunderts 11.30: Olivier Jouanjan (Paris)Doctrines allemandes de la souveraineté dans le droit public au XIX e siècle

(Paris)Doctrines allemandes de la souveraineté dans le droit public au XIX siècle 12.00: Rainer Maria Kiesow (Paris)Galizische Souveränität

12.30: Pause déjeuner

Présidence: Nathalie Le Bouëdec (Dijon)

14.00: Jonathan Voges (Hannover)Nationale Souveränität gegen den »Überstaat«? Der Völkerbund und die bildungs- und kulturpolitische Souveränität in der Zwischenkriegszeit

(Hannover)Nationale Souveränität gegen den »Überstaat«? Der Völkerbund und die bildungs- und kulturpolitische Souveränität in der Zwischenkriegszeit 14.30: Peter Techet (Freiburg)Die Souveränität bei Schmitt und Kelsen

(Freiburg)Die Souveränität bei Schmitt und Kelsen 15.00: Bruno Godefroy (Erlangen) und Alexander Kruska (Erlangen)Zur Ambivalenz des Volkssouveränitätsprinzips angesichts divergierender Souveränitätsideale in Frankreich

15.45: Pause café

16.30: Olivier Benjamin Hemmerle (Grenoble)»Wo lag Frankreich/Deutschland in jenen dunklen Tagen?«: Souveränitätsfragen nachkatastrophalen militärischen Niederlagen (1940–1944 bzw. 1945/49–1990)

(Grenoble)»Wo lag Frankreich/Deutschland in jenen dunklen Tagen?«: Souveränitätsfragen nachkatastrophalen militärischen Niederlagen (1940–1944 bzw. 1945/49–1990) 17.00: Marc Olivier Baruch (Paris)Théories et pratique de la souveraineté entre Vichy et la France libre

18.30: Table ronde à l’hôtel Beauharnais (résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne) Hôtel Beauharnais, 78 rue de Lille, 75007 Paris

Roberto Balzaretti (Ambassadeur de Suisse),

(Ambassadeur de Suisse), Georges Habsbourg-Lorraine (Ambassadeur de Hongrie),

(Ambassadeur de Hongrie), Hans-Dieter Lucas (Ambassadeur d’Allemagne),

(Ambassadeur d’Allemagne), Menna Rawlings (Ambassadrice du Royaume-Uni),

(Ambassadrice du Royaume-Uni), Pierre Vimont (Diplomate).

Modération: n.n.

Vendredi 8 avril

Présidence: Samantha Besson (Paris)

9.00: Ines Soldwisch (Aachen)Eigenstaatlichkeit ohne Souveränität: DDR

(Aachen)Eigenstaatlichkeit ohne Souveränität: DDR 9.30: Dieter Gosewinkel (Berlin)Eigenstaatlichkeit ohne Souveränität: BRD

(Berlin)Eigenstaatlichkeit ohne Souveränität: BRD 10.00: Bertrand Badie (Paris)La conception de la souveraineté par Charles de Gaulle et dans la Cinquième République

10.30: Pause café

11.00: Christoph Möllers (Berlin)Die wiedererlangte deutsche Souveränität 1990: Verfassungstheorie und Praxis

(Berlin)Die wiedererlangte deutsche Souveränität 1990: Verfassungstheorie und Praxis 11.30: Gisela Müller-Brandeck-Bocquet (Würzburg)Die europäische Souveränität: deutsche Erwartungen

(Würzburg)Die europäische Souveränität: deutsche Erwartungen 12.00: Christian Lequesne (Paris)Souveraineté européenne: les attentes des Français

12.30: Pause déjeuner

Présidence: Thomas Maissen (Paris)

14.00: Céline Spector (Paris) La souveraineté à l’épreuve de l’Europe

(Paris) La souveraineté à l’épreuve de l’Europe 14.30: Catherine Colliot-Thélène (Rennes) Le concept philosophique de la souveraineté aujourd’hui

15.00: Conclusion

15.30: Café et fin du colloque