Enjeux de société et gestion des ressources humaines insulaires

Announcement

Colloque partenaire du réseau AGRH

3-4 novembre 2022 à Tahiti

Argumentaire

Tous les enjeux actuels de Société résonnent dans les organisations du travail, qu’elles soient publiquesou privées, et ont un impact sur le travail et la gestion des ressources humaines, et ce d’autant plussur les territoires insulaires. Ces derniers se caractérisent notamment par des mobilités humainesimportantes, une forte interculturalité, des ressources humaines et des compétences limitées etpénuriques, une vulnérabilité environnementale évidente, un isolement et un rapport aux distancesinterrogé par la technologie, etc.Ces enjeux portent principalement sur :

le rapport à l’environnement et aux ressources naturelles qui interroge le rôle du travail et desorganisations du travail dans l’évolution vers un modèle économique écologiquement et socialementdurable et responsable,

la question du rapport aux autres lorsque la mondialisation, les migrations, l’accroissement del’espérance de vie, la démocratisation de l’accès aux études induisent de nouvelles diversités et denouvelles interactions culturelles, générationnelles ou sociales et questionnent nos manières de fairecommunauté, y compris dans les bureaux et les ateliers,

la question anthropologique liée à l’évolution de notre vision de l’humain qui se traduit, par exemple,par la remise en cause des normes sociales, notamment en termes de répartition des rôles entre lesfemmes et les hommes, - les enjeux des révolutions technologiques qui se succèdent à un rythme inédit et qui, elles aussi,transforment le travail.

Aussi, l’objectif de ce colloque est d’appréhender les questions RH par une approche contextualisée. Ils’agira d’enraciner la théorisation dans des situations concrètes et spécifiques en privilégiant parexemples des approches contingentes, mixtes, d’appropriation des méthodes managériales contemporaines par la prise en compte des spécificités culturelles. Des éclairages psychosociologiques ou anthropologiques seront les bienvenus.

Ce colloque sera un lieu de travail et de réflexion prospective entre la communauté scientifique autour des enjeux de la gestion des ressources humaines et les praticiens du monde des organisations et des entreprises en milieu isolé ou insulaire. Ce colloque sera également l’acte fondateur d’un Groupe de Recherche Thématique « GRH etmanagement Insulaire » qui a vocation à créer une synergie autour des problématiques particulièrement saillantes en milieux insulaires et isolés. Ce GRT pourra notamment accueillir, de façon non exclusive, des chercheurs des Antilles, de La Réunion, du Pacifique, de Corse, etc.

Au-delà de cette thématique, toutes les contributions témoignant de recherches contemporaines en GRH seront également les bienvenues. Les contributions en langue anglaise sont tout à fait envisageables.

Déroulement du colloque

Le colloque aura lieu à l’Université de Polynésie Française du 3 au 4 novembre 2022.

Les intervenants auront 30 minutes afin de présenter leur recherche (20 minutes de présentation et 10 minutes d’échange).

Des informations concernant les transports, les logements et la restauration seront communiquées ultérieurement aux intervenants.

L’Université de Polynésie Française s’engage dans une démarcheécoresponsable et ce colloque se veut tendre vers une neutralité carbone. Ainsi, il est demandé auxcommunicants de compenser l’empreinte carbone de leurs vols auprès de leur compagnie aérienne.Une attestation en ce sens sera demandée aux communicants.

Calendrier des soumissions

Les communications au colloque pourront porter sur des réflexions théoriques et/ou des travaux empiriques.

La sélection se fera à partir d’intentions de communications. Dans un premier temps, nous vous invitons à soumettre le résumé étendu de votre proposition de communication dans un document de 3 à 5 pages maximum au format Word,

au plus tard pour le 15 mai 2022.

Les communications respecteront les normes de présentation suivantes :

la première page, séparée du corps du texte, contient les noms/prénoms et courriels des auteurs, institution (Laboratoire/Université/Entreprise), le titre de la communication, un résumé (50 mots maximum), 5 mots clés.

les figures, tableaux et graphiques sont numérotés, introduits dans le texte, et placés en corps de texte.

Les soumissions seront au format .doc ou .pdf et porteront le nom du premier auteur en majuscule suivi de GRH (ex : DURANDGRH)

Synthèse de la communication (1200 à 3000 de mots) : sur la 2e page de chaque soumission doivent apparaître les informations suivantes :

Les objectifs : la question de départ, idée-force ou thèse défendue, problématique : 400 mots

Revue de la littérature (état de l’art) : 700 mots

Méthodologie : 400 mots

Résultats : 500 mots

Apports de la recherche et implication : 500 mots

Bibliographie : 10 à 15 références fondamentales pour la communication

Normes des soumissions :

Microsoft Word : Times New Roman, taille 12 et simple interligne

Orientation du papier en portrait uniquement

Les titres et sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, justifiés à gauche et en majuscules.

Les soumissions seront transmises par mail à mickael.dupre@upf.pf

Calendrier

15 mai 2022 : date limite d’envoi des communications (Résumé étendu de 3 à 5 pages)

10 juin 2022 : retour des évaluations aux auteurs

1 er septembre 2022 : date limite de dépôt des communications définitives

1 er novembre : envoi du texte complet en vue de publication dans les actes du colloque

Comité d’organisation

Mickaël Dupré,

Pierre Ghewy,

Damien Mourey,

Yann Rival,

Hervé Kolher

Comité scientifique

Mickaël Dupré,

Lionel Honoré,

Marc Dumas,

Virginie Moisson,

Florence Noguera

Règlement

Les résumés doivent être présentés en français ou en anglais.

Suite à l’acceptation de la proposition de communication, au moins le premier auteur de la communication doit avoir payé les frais d’inscription à la date limite du 5 juillet 2022 . En cas de défaillance (absence ou non-règlement effectif de l’inscription), la communication sera retirée du programme définitif.

Par respect envers les autres congressistes, les auteurs s’engagent à participer au colloque si la communication est acceptée et à prévenir les responsables du colloque le plus rapidement possible de tout désistement. Le cas échéant, le participant pourra réaliser sa communication en visioconférence.

Frais d’inscription au Colloque

Ces frais d’inscription comprennent : l’accès au colloque, les pauses café, les deux déjeuners des 3 et 4 novembre 2022, la soirée polynésienne du jeudi 3 novembre et le petit-déjeuner du 4 novembre.

ta rif enseignant-chercheur : 170 euros (20 500 XPF)

Doctorant : 100 euros * (12 000 XPF)

Tarif pour accompagnant soirée du jeudi 3 novembre 2022 : 40 euros (4 800 XPF)

gratuit pour les doctorants inscrits à l’UPF

Le paiement doit être effectué avant le 5 juillet 2022 (par virement bancaire ou bon decommande). En cas de paiement après cette date, les frais d’inscription seront majorés de 60 euros.