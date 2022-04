Elfriede Jelinek. Lire, dire, chanter

Announcement

Présentation

Du 19 au 21 octobre 2022, l’Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek et la Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien en collaboration avec l’Université Montpellier 3 et l’Université Sorbonne nouvelle organisent un workshop interdisciplinaire pour jeunes chercheuses/chercheurs et jeunes artistes.

Axes de travail

Des projets scientifiques ou artistiques et des recherches esthétiques centrés sur les divers aspects de la mise en voix, de la musicalité et de la performativité de l’œuvre de Jelinek ainsi que sur les contextes et traditions dans lesquelles elle s’inscrit. Nous nous intéressons aux travaux consacrés aux rapports entre texte lu/écrit, dit et chanté dans les domaines de la composition, de la danse, de la performance et de la mise en scène contemporaine.

Le workshop de Montpellier s’inspirera du concept des ateliers précédents (présentation et discussion de travaux à l’état de projet) qui se sont déroulés à Vienne (Autriche) en 2014, à Bidgostie (Pologne) en 2016 et à Bruxelles (Belgique) en 2018.

Modalités de candidature

Peuvent candidater : des étudiant/e/s inscrit/e/s dans des filières artistiques (arts du spectacle, danse, écritures dramatiques, chant, composition, conservatoire, écoles de musique) ou les filières universitaires suivantes : lettres modernes ou comparées, études germaniques, musique, études théâtrales, cinéma et audiovisuel, médias (niveau master, doctorat, post-doc, habilitation ou diplômes équivalents).

Les ateliers s’adressent à toutes celles et tous ceux qui ont un projet scientifique ou artistique consacré à l’œuvre d’Elfriede Jelinek et souhaitent rejoindre un réseau international d’expert/e/s.

Les participant/e/s feront acte de candidature avec une brève description de leurs travaux.

Envoyer le titre, la nature du projet et un résumé (env. 300 mots y compris 3 à 4 références bibliographiques) ainsi qu’un CV succinct (max. 70 mots) en allemand ou anglais ou français à Marie-Theres Auer : m.auer@muk.ac.at avant le 30 avril 2022.

Les résumés retenus doivent ensuite faire l’objet d’une présentation détaillée (date limite 31 juillet 2022) afin que les mentors puissent donner un feedback aux candidat/e/s avant la discussion en atelier. Sur place, les participant/e/s pourront réagir aux remarques faites en amont et développer leur concept/projet dans des groupes de travail et lors des séances plénières.

Selon l’évolution de la pandémie le workshop pourra se tenir à distance.

Langue de travail : Allemand, Français et Anglais. La connaissance au moins passive d’une deuxième langue est requise. Les résumés et contributions feront l’objet d’une publication en ligne.

Les ateliers se dérouleront à l’Université Paul Valéry à Montpellier (France), du 19 au 21 octobre 2022.

Les frais de voyage et de séjour sont à charge des participant/e/s. Les frais d’inscription s’élèvent à 15 euros.

Calendrier

Date limite des candidatures : 30.4.2022.

Acceptation/refus des propositions : à partir du 15.5.2022.

Envoi des contributions écrites jusqu’au 31.7.2022.

Feedback des mentor/e/s jusqu’au 15.9.2022.

Les ateliers (au cours desquels les contributions et projets seront développés sur la base des feedbacks et présentées en plénière) auront lieu du 19 au 21 oct. 2022.

Participants

Mentor/e/s (4 à 5 participant/e/s par atelier) :

Inge Arteel, professeure (Vrije Universiteit Brussel, Belgique)

Susanne Böhmisch, maîtresse de conférences HDR (Aix-Marseille Université, France)

Maya Bösch, metteuse en scène (Genève, Suisse)

Karoline Exner, professeure (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Autriche)

Yasmin Hoffmann, professeure (Université Paul Valéry, Montpellier 3, France)

Sarah Neelsen, maîtresse de conférences (Université Sorbonne nouvelle, Paris)

Artur Pelka, professeur (Uniwersytet Lódzki, Pologne)

Julia Purgina, professeure (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Autriche)

Informations

Les organisatrices du workshop se tiennent à votre disposition pour d’éventuelles questions.

Veuillez-vous adresser à :

Marie-Theres Auer, Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek der Universität Wien und der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Hofburg, Batthyanystiege

1010 Wien | Austria

Tel : + 43 1 4277 25501

m.auer@muk.ac.at

https://www.ifvjelinek.at/