Summary

L’Institut historique allemand (IHA) propose aux étudiant·es et doctorant·es français et allemands, en 2022, une excursion à Munich sur le thème « Aperçu de la recherche allemande en histoire médiévale » du 28 août au 1er septembre 2022 à Munich. Le voyage d’étude offre l’occasion, pour des étudiant·es et doctorant·es allemands et français en histoire du Moyen Âge disposant de bonnes connaissances de base de l’autre langue, de se familiariser avec la pratique de la recherche et du paysage scientifique en Allemagne.