La souveraineté : mutations d'un concept et d'une formule politique

Summary

Depuis la fin du Moyen Âge, le concept de souveraineté en droit constitutionnel et international a façonné les différends politiques au sein de l’État et entre les États. Aujourd’hui la défense de la souveraineté est devenue un slogan, notamment en Europe, pour défendre la nation contre les ordres internationaux et supranationaux. Ce colloque examine l’utilisation du concept dans une comparaison entre la France et l’Allemagne du XIVe au XXIe siècle et interroge sa pertinence dans les débats actuels.